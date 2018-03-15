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В Минобороны рассказали о перспективных направлениях работы научных школ

16.03.2018 РИА Новости 63 0
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Демонстрация новейших военных технологий. Архивное фото
Демонстрация новейших военных технологий. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

КУБИНКА (Московская область), 15 мар - РИА Новости. Сотни научных школ в военных вузах заняты робототехникой, искусственным интеллектом, военной кибернетикой и другими перспективными направлениями, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Из 388 научных школ Минобороны России 279 сосредоточены в военно-учебных заведениях. Их большая часть активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и других перспективных направлений", - сказал Панков на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот".

По его словам, результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.

"В настоящее время в отечественной военной школе сконцентрирован основной потенциал ученых Минобороны России - 70% от их общей численности. В вузах проходят службу и работают около 1,7 тысячи докторов наук и свыше 9 тысяч кандидатов наук", - добавил Панков.
15.03.2018
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