Росавиация подтвердила возможность эксплуатации Ка-226Т в условиях высоких температур



Вертолет Ка-226Т.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Вертолет Ка-226Т.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало холдингу "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) дополнение к сертификату типа вертолета Ка-226Т, разрешающее эксплуатацию в экстремально высоких температурах окружающего воздуха. Документ позволит начать коммерческие поставки вертолета в страны с жарким климатом.

Выданный Росавиацией сертификат стал итогом испытаний, которые специалисты холдинга и иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) провели в Иране в сентябре 2017 года. Их целью было подтверждение возможности эксплуатации вертолета при температуре окружающего воздуха до +50 градусов по Цельсию.

"Потенциальные эксплуатанты Ка-226Т уже имели шанс ознакомиться с его возможностями на конференции, которую мы проводили по итогам испытаний в Иране осенью прошлого года. Безусловно, документальное подтверждение станет дополнительным аргументом в наших переговорах с компаниями, проявляющими интерес к приобретению этих вертолетов", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции – на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Вертолет обладает высокими летно-техническими характеристиками. Например, за счет более мощных (по сравнению с версией Ка-226А) двигателей на 20% выросла энерговооруженность Ка-226Т, а практический потолок составляет 7300 м – один из лучших в классе легких вертолетов.

Вертолет оснащен современным комплексом авионики и специальной авариестойкой топливной системой. Максимальная скороподъёмность 10 м/с, экологичность и низкая шумность полета, высокая маневренность позволяют эксплуатировать Ка-226Т в различных климатических и рельефных условиях, в том числе над городами в условиях плотной застройки. Ка-226Т незаменим при нестабильной атмосфере и сильных ветрах в степной местности. Вертолёт может эксплуатироваться в разном климате при резких температурных перепадах, а также в условиях, когда существует вероятность обледенения. Все это делает вертолет одним из лучших в своем классе.