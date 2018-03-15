Москва ни с кем не ищет конфронтации, заявил Лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © Фото : МИД РФ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия не ищет ни с кем конфронтации и хочет работать со всеми честно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, период доминирования Запада в мировых делах завершается, начинается переход к многополярной системе, и этот переход - болезненный для тех, кто годами привык "заказывать музыку".
"Мы ни с кем конфронтации не ищем, мы хотим со всеми работать честно на основе взаимного уважения и на основе поиска баланса интересов, поиска общеприемлемых подходов", - заявил министр, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".
Эта политика, подчеркнул Лавров, относится и к вопросу безопасности.
"Президент подробно говорил о том, как мы вынуждены обеспечивать баланс интересов в военной области в связи с односторонним выходом США из договора о ПРО, и вынуждены мы реагировать ассиметрично, но таким образом, чтобы обеспечить баланс интересов", - сказал министр.
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15.03.2018
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