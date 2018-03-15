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Минобороны отсудило у разработчика "Сатаны" более миллиарда рублей

16.03.2018 РИА Новости 56 0
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КБ «Южное»
Главный корпус КБ «Южное».
Источник: rvsn.ruzhany.info

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Минобороны России расторг его контракт с украинским КБ "Южное" на опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации стратегических ракет "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Кроме расторжения контракта от 2003 года, суд постановил выплатить Минобороны России около 1,1 миллиарда рублей неустойки за невыполнение условий контракта начиная с 2014 года.

В КБ "Южное" в свою очередь заявляли, что ситуация связана с введенным властями Украины запретом на военное сотрудничество с Россией. Это в КБ "Южное" называли "обстоятельством непреодолимой силы", но суд этот довод отклонил.

Рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме, поэтому решение суда не будет опубликовано. До этого, на одном из заседаний в сентябре 2017 года, представитель КБ "Южное", крупного разработчика ракетно-космической техники, заявил, что предприятие "рассматривает возможность" предложить российским военным мировое соглашение. Было ли это сделано, неясно.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.

"Южное" - советское, затем украинское научно-конструкторское бюро по разработке ракетно-космической техники, одно из самых известных предприятий этого профиля в мире. Среди разработок - экологически чистая ракета-носитель "Зенит", конверсионный проект "Днепр", ряд спутников дистанционного зондирования Земли.

В последние годы из-за запрета на сотрудничество с Россией КБ "Южное" рискует развалиться, заявлял российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Ситуацию на предприятии он охарактеризовал как "полная деградация".

Тем временем в России на замену советской "Воеводе" сейчас разрабатывается новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". А "Воеводы", как заявил на днях замминистра обороны России Юрий Борисов, решено начать утилизировать. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что одна из причин этого решения - разрыв связей с Украиной.
15.03.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Днепр
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
КБ "Южное"
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Борисов Юрий
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