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В ЦАМТО прокомментировали сотрудничество Болгарии с РСК "МиГ"

16.03.2018 РИА Новости 44 0
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Двигатели РД-33
Двигатели РД-33 истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии.
Источник: Alexander Mladenov / AERO

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Решение Болгарии модернизировать свой парк истребителей МиГ-29 с привлечением РСК "МиГ" говорит о прагматизме Софии, которая не оглядывается на политические тренды и демпинговые предложения некомпетентных игроков авиационного рынка, заявил в четверг РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее болгарские СМИ сообщили, что Минобороны страны выбрало российскую самолетостроительную корпорацию "МиГ" для обслуживания своих истребителей МиГ-29 до 2022 года. Соответствующее соглашение подписал глава ведомства Красимир Каракачанов.

Болгарское Минобороны объявило тендер на техобслуживание 15 истребителей МиГ-29 еще 7 декабря 2017 года и вскоре выбрало РСК "МиГ" победителем, однако после этого процесс был прерван в связи с жалобой украинского "Укроборонпрома". В конце концов, жалобу украинцев признали несостоятельной.

"Принятое решение отвечает прежде всего, интересам национальной безопасности Болгарии, поскольку только разработчик данных самолётов в лице РСК "МиГ" может гарантировать надёжное, качественное и квалифицированное исполнение всех работ по модернизации МиГ-29. После этого "апгрейда" София получит современный истребитель поколения 4++, способный решать широкий спектр боевых задач", - сказал Коротченко.

Собеседник агентства отметил, что МиГ-29 является идеальной машиной для ВВС Болгарии, потому что вся аэродромная структура этой бывшей страны соцлагеря "заточена" под этот самолёт. Кроме того, модернизация уже стоящих на вооружении ВВС Болгарии самолётов поможет сэкономить значительные бюджетные средства.

Совместим с техникой НАТО

Эксперт подчеркнул, что решение Софии о сотрудничестве с Россией не спровоцирует никаких негативных последствий для неё в связи с членством страны в блоке НАТО. По словам директора ЦАМТО, корпорация "МиГ" способна интегрировать МиГ-29 с необходимыми для работы в составе подразделений Альянса системами и оружием.

"Никаких проблем для Болгарии в связи с её членством НАТО этот контракт не принесет. В зависимости от варианта, который выберет болгарская сторона, на МиГ-29 могут также быть установлены и ракетно-бомбовые и управляемые ракетные вооружения, как российского, так и западного производства", - отметил Коротченко.

Профессионализм против "самоделкиных"

Комментируя поражение "Укроборонпрома", также стремившегося получать у Болгарии данный контракт, Коротченко напомнил, что МиГ-29 некоторых других стран уже проходили модернизацию на неавторизованных на это украинских авиаремонтных заводах, результатами которых в том числе был ряд авиакатастроф.

"Известны случаи, когда некоторые страны обращались за модернизацией и ремонтом МиГ-29 к Украине, что заканчивалось в отдельных случаях даже авиакатастрофами. Болгария как европейская страна не может позволить себе модернизировать свои истребители у украинских "самоделкиных", которые не руководствуются ничем, кроме как желанием легко заработать деньги и не нести в дальнейшем никакой ответственности", - сказал эксперт.
15.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Болгария
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
Компании
МиГ РСК
Укроборонпром
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