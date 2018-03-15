Катар закупит в Италии 28 вертолетов NH90
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Представители Катара и итальянской компании Leonardo заключили контракт на поставку 28-ми вертолетов NH90 катарским ВВС, передает РИА Новости.
http://www.globallookpress.com
Стоимость сделки составила $ 4 млрд.
На подписании договора присутствовали министры обороны Катара и Италии. Церемония подписания прошла в рамках международной военно-морской выставки DIMDEX.
Дополнительное соглашение было заключено на оборудование вертолетов "ракетами дальнего радиуса действия".
Как заявил командующий вертолетными силами катарских ВВС генерал Машут аль-Хажири, "подписанное соглашение в значительной степени поможет укрепить возможности и мощь военно-воздушного флота Катара".
Поставки машины планируется начать через три года.
В публикации отмечается, что со времени начала дипломатического кризиса вокруг Катара в июне 2017 года, когда соседние государства разорвали дипотношения с Дохой и прекратили всякое сообщение, эмират потратил на закупку вооружений $ 30 млрд.
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15.03.2018
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