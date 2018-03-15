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Эксперт: российские тяжелые бронемашины еще не испытывались в Сирии

16.03.2018 Военное обозрение 52 0
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Минобороны РФ опробовало в Сирии большое количество образцов военной техники. Обкатку прошли, в том числе, некоторые образцы для сухопутных войск, такие как танки Т-90А, БМПТ "Терминатор", бронеавтомобили различных моделей, пишет Вестник Мордовии.

http://vestnik-rm.ru

"По мнению военных экспертов, на Ближнем Востоке неплохо было бы проверить концепцию применения тяжелых, выполненных на танковой базе бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Поскольку технику на платформе "Армата" еще рано посылать в реальные бои, то роль тяжелой БМП успешно могла бы сыграть имеющаяся в войсках боевая машина огнеметчиков БМО-Т, выполненная на шасси основного боевого танка Т-72Б", – считает автор публикации Дмитрий Мелешко.

Он отмечает, что машина хорошо защищена – "на лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5", имеются мощные бортовые экраны со встроенной "реактивной броней"". По словам автора, они гораздо эффективнее тех, что на Т-90А и хорошо защищают от противотанковых средств.

При этом он считает, что на бронемашину необходимо установить дистанционно-управляемую пулеметную установку. В настоящее время в России имеется несколько моделей такого рода установок.

"В результате модернизации появилась бы достаточно хорошо приспособленная для сирийских условий бронированная машина, способная перевозить 7 мотострелков. Полученный опыт обязательно пригодится при создании техники нового поколения", – заключает автор.
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Армата
БМО-Т
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ

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