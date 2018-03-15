Эксперт: российские тяжелые бронемашины еще не испытывались в Сирии
|
|
Минобороны РФ опробовало в Сирии большое количество образцов военной техники. Обкатку прошли, в том числе, некоторые образцы для сухопутных войск, такие как танки Т-90А, БМПТ "Терминатор", бронеавтомобили различных моделей, пишет Вестник Мордовии.
http://vestnik-rm.ru
"По мнению военных экспертов, на Ближнем Востоке неплохо было бы проверить концепцию применения тяжелых, выполненных на танковой базе бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Поскольку технику на платформе "Армата" еще рано посылать в реальные бои, то роль тяжелой БМП успешно могла бы сыграть имеющаяся в войсках боевая машина огнеметчиков БМО-Т, выполненная на шасси основного боевого танка Т-72Б", – считает автор публикации Дмитрий Мелешко.
Он отмечает, что машина хорошо защищена – "на лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5", имеются мощные бортовые экраны со встроенной "реактивной броней"". По словам автора, они гораздо эффективнее тех, что на Т-90А и хорошо защищают от противотанковых средств.
При этом он считает, что на бронемашину необходимо установить дистанционно-управляемую пулеметную установку. В настоящее время в России имеется несколько моделей такого рода установок.
"В результате модернизации появилась бы достаточно хорошо приспособленная для сирийских условий бронированная машина, способная перевозить 7 мотострелков. Полученный опыт обязательно пригодится при создании техники нового поколения", – заключает автор.
|
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.08.2017 "Задира" на новых физических принципах
27.11.2013 Под силу инженерные задачи любой сложности
26.09.2012 Вернуть пехоту под броню
14.09.2011 Что ожидает БМП в XXI веке?
01.08.2011 Требуется БМП XXI века
27.07.2011 Жив отечественный ОПК и надеется жить дальше
16.03.2018 В Сирии пригодились бы "Колесницы огненной смерти"- БМО-Т
28.02.2018 "Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года