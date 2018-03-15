Казанский вертолетный завод в шаге от контракта с Индией

Казанский вертолетный завод (КВЗ) до конца месяца может подписать контракт с Индией на поставку 48 Ми-17В-5, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс "Реальное время".

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Стоимость контракта может составить $ 960 млн.

"Еще два года назад КВЗ завершил выполнение крупнейшего контракта на поставку 151 военно-транспортного вертолета Ми-17В-5 для Индии, оставшись "на мели" в ожидании очередного индийского заказа. Именно Индия является одним из ключевых заказчиков КВЗ и крупнейшим оператором российской вертолетной техники в Юго-Восточной Азии. Сегодня в этой стране эксплуатируются более 400 машин КВЗ. Почти два года КВЗ ждет подписания очередного контракта", – пишет ресурс.

Во время встречи с трудовым коллективом гендиректору холдинга "Вертолеты России" Андрею Богинскому задали вопрос: когда?

Тема, действительно, перезрелая,

– согласился глава холдинга, заметив, что подписантом контракта со стороны РФ является "Рособоронэкспорт".

Однако в этом году есть реальные шансы, наконец, его подписать. Сейчас делегация Рособоронэкспорта находится в Индии, а в начале апреля намечен визит министра обороны Индии в Россию. Мы предполагаем, что в этом промежутке произойдет подписание,

рассказал он.

По его словам, с индийским заказчиком согласован технический облик машины и ценовые параметры сделки.

По той информации, которой мы обладаем, в высокой степени готовности находятся технические и ценовые вопросы, с потенциальным заказчиком они обсуждены. Мы ожидаем, что событие произойдет до конца марта,

добавил Богинский.

Одной из причин затягивания переговоров явилась экстренная необходимость замещать украинские двигатели, которые ставились на казанские вертолеты.

Технические предложения заказчика учтены, там были вопросы с импортозамещением. Мы продемонстрировали то, чего мы достигли, там были вопросы, связанные с замещением комплектующих с Украины. Мы эту работу выполнили вместе с кооперацией. Поэтому у меня есть основания полагать, что не позднее первого квартала мы услышим новости о подписании контракта. Но я аккуратно говорю, чтобы не сглазить,

заключил глава холдинга.