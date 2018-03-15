Новый шведский самолет-разведчик совершил первый полет

Пресс-служба компании Saab сообщает, что в шведском городе Линчёпинг прошли первые лётные испытания самолёта раннего предупреждения и контроля GlobalEye, созданного по заказу ВВС ОАЭ.

saabgroup.com

Во время тестирования самолёт-разведчик пробыл в небе 1 час и 46 минут. В ходе первого полёта были собраны данные, которые позволят оценить возможности GlobalEye и их соответствие заявленным характеристикам.

GlobalEye создан на базе самолёта Bombardier Global 6000 и оснащается сразу несколькими типами радаров и разведывательных датчиков, в том числе, радаром дальнего действия Erieye ER. Компания Saab сообщила, что GlobalEye может отслеживать цели в воздухе, на воде и на земле.

Самолёт GlobalEye в ВВС ОАЭ будет носить название Swing Role Surveillance System (SRSS). В ноябре 2015 года был подписан контракт на производство самолётов, а официальная презентация GlobalEye состоялась 23 февраля текущего года, передает "Warspot"