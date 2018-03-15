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Катар подписал контракт на закупку турецких БЛА "Байрактар"

16.03.2018 ЦАМТО 51 0
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Bayraktar
Турецкий мини-БЛА «Байрактар» (Bayraktar). Источник: uasvision.com.

ЦАМТО, 15 марта. В ходе выставки DIMDEX-2018 Центр разведки и наблюдения Министерства обороны Катара подписал с турецкой компанией Baykar Makina контракт на закупку шести беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar).

Как сообщил Jane's Defence Weekly начальник центра бригадный генерал Мохаммед Аль-Рамазани (Mohammed Al-Ramazani), шесть БЛА, способных нести вооружение, будут доставлены в Катар в ближайшее время.

Катар ранее разместил заказ на поставку мини-БЛА "Байкар", но более крупный беспилотник "Байрактар" станет первым тактическим БЛА в составе ВС страны.

Первоначально разработанный в качестве разведывательной платформы, БЛА "Байрактар" представляет собой средневысотный БЛА большой продолжительности полета. Версия "Байрактар TB2" получила возможность выполнения пуска малоразмерных боеприпасов с лазерным наведением MAM-L, разработанных компанией Roketsan.

Центр разведки и наблюдения является самостоятельным подразделением Министерства обороны Катара, которое было создано в рамках модернизации Вооруженных сил страны. В 2016 году было объявлено о намерении совместно специалистами центра и немецкой компанией Reiner Stemme Utility Air Systems разработать национальный БЛА большой продолжительности полета под обозначением Q01. По словам Мохаммеда Аль-Рамазани, приобретение БЛА "Байрактар" не повлияет на этот проект.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" максимальной взлетной массой 650 кг может нести на подкрыльевых узлах подвески две ракеты массой по 37,5 кг. В ходе проведенных в 2016 году испытаний БЛА "Байрактар TB2" успешно поразил цель размером 2х2 м с расстояния 8 км оснащенным инертной боевой частью малоразмерным управляемым боеприпасом MAM (Mini Akilli Mьhimmat), разработанным Roketsan на базе противотанковой ракеты UMTAS.
15.03.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Германия
Катар
Турция
Компании
Roketsan
Проекты
БПЛА

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