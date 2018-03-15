РСК "МиГ" обеспечит боеготовность парка истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии



Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").

Источник: Александр Младенов Истребители МиГ-29 ВВС Болгарии в полете (учебно-боевой МиГ-29УБ с бортовым номером "33" и одноместный МиГ-29 с номером "32").Источник: Александр Младенов

ЦАМТО, 15 марта. Министерство обороны Болгарии в рамках проведенного тендера с одним участником выбрало РСК "МиГ" исполнителем работ по комплексной технической поддержке в течение 48 месяцев 15 истребителей МиГ-29.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов принял данное решение 6 марта после завершения соответствующих переговоров с российской компанией, состоявшихся в Софии 16 февраля.

В случае, если к 17 марта данное решение обжаловано не будет, что маловероятно, вскоре будет подписано рамочное соглашение, которое предполагает после проведения соответствующих работ обеспечение круглосуточной боеготовности 10 из 15 МиГ-29 (12 МиГ-29А и 3 МиГ-29УБ) в течение 4 лет.

Согласованная стоимость обеспечения одного часа полета для первых 1000 летных часов МиГ-29А и 450 летных часов МиГ-29УБ составляет 6250 евро (7723 долл.) и 11325 евро после выработки 1450 летных часов. Стоимость капитального ремонта 10 комплектов шасси МиГ-29 и 13 катапультных кресел "Звезда" К-36ДМ 2-й серии составит 15,4 млн. евро, а техническое освидетельствование МиГ-29УБ – 2,16 млн. евро.

В ходе переговоров была установлена стоимость на 2018 год по капитальному ремонту одного МиГ-29 в размере 2,87 млн. евро и поставки запасных частей для одного самолета в сумме 3,8 млн. евро. Ежегодный рост цен был зафиксирован на уровне 9% со скидками 2% для заказов на сумму 5-10 млн. евро, 2,5% на сумму 10-15 млн. евро и 2,8% на сумму более 15 млн. евро.

Конечная цель соглашения – обеспечить парку МиГ-29 ВВС Болгарии оперативную готовность, необходимую для проведения "миссий быстрого реагирования" с авиабазы "Граф-Игнатиево", пока София не приобретет новые истребители, что, как ожидается, может произойти не ранее 2022 года.

Комментарий ЦАМТО

По мнению ЦАМТО, после всех колебаний и "шараханий" Минобороны Болгарии в итоге приняло единственно верное решение, поскольку только разработчик и производитель самолетов сможет обеспечить их комплексную поддержку на должном уровне.

ВВС Болгарии гарантированно получат в свое распоряжение боеготовые истребители МиГ-29 на период действия соглашения, то есть на 4 года.

Со своей стороны, РСК "МиГ", подписав соглашение с Болгарией, безусловно, может рассчитывать на новые контракты с теми странами, которые "не спешат" списывать имеющиеся у них истребители МиГ-29.