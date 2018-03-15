NH Industries поставит вертолеты NH-90 Вооруженным силам Катара



Первый полёт вертолёта NH90 Sea Lion.

Источник: flightglobal.com Первый полёт вертолёта NH90 Sea Lion.Источник: flightglobal.com

ЦАМТО, 15 марта. Компания Airbus Helicopters в рамках выставки DIMDEX-2018 объявила о подписании с Министерством обороны Катара контракта на закупку 28 многоцелевых вертолетов NH-90.

Соглашение предусматривает поставку в рамках плана модернизации вертолетного парка ВС Катара 16 NH-90 в конфигурации тактического транспортного вертолета (TTH) и 12 ед. – в версии морского вертолета (NFH), комплексную поддержку, услуги обучения личного состава и создание соответствующей инфраструктуры. Общая стоимость программы превышает 3 млрд. евро. Ожидается, что поставки начнутся в июне 2022 года и будут завершены до 2025 года. Соглашение содержит опционы на дополнительную поставку до 6 вертолетов каждого типа.

Поставка вертолетов будет осуществляться консорциумом NH Industries, в состав которого входят Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) и Fokker (5,5%). Группа Leonardo выступит в качестве генерального подрядчика поставки, будет отвечать за управление программой, а также окончательную сборку 12 вертолетов NH-90NFH на предприятии в Венеция-Тессера (в северной Италии), а также восьмилетний пакет услуг обслуживания и обучения. Airbus несет ответственность за окончательную сборку и поставку 16 вертолетов NH-90TTH с предприятия в Мариньяне (Франция).

Подписанный контракт увеличивает общий пакет заказов на поставку NH90 до 543 ед. На сегодняшний день 350 машин поставлены 20 заказчикам в 13 стран мира. Их совокупный налет составил около 170 тыс. ч.

План модернизации вертолетного парка Катара также предполагает поставку 16 легких однодвигательных вертолетов H-125, предназначенных для подготовки пилотов в академии ВВС страны.

Как сообщал ЦАМТО, в ходе прошедшей в 2014 году в Дохе выставки DIMDEX-2014 Министерство обороны Катара объявило о подписании с ведущими мировыми производителями соглашений, предусматривающих приобретение широкого спектра вооружений и военной техники общей стоимостью около 23,9 млрд. долл. (87 млрд. риалов). В их число вошли два предварительных соглашения на 12 вертолетов NH-90TTH и 10 NH-90NFH общей стоимостью в 2 млрд. евро (2,76 млрд. долл.).