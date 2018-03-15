Научные подразделения военного инновационного технополиса "ЭРА" будут комплектоваться талантливой молодежью



Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 15 марта. В Минобороны России ведется комплексная работа по отбору талантливой молодежи для научной деятельности в Военном инновационном технополисе "ЭРА".

Об этом, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, рассказал заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ) генерал-майор Роман Кордюков в ходе конференции, посвященной искусственному интеллекту, которая впервые проходит в Подмосковье по инициативе Российской академии наук и при поддержке Минобрнауки России.

Р.Кордюков подчеркнул, что сегодня в Вооруженных Силах широко применяются разработки в области робототехники, беспилотных систем и комплексов, при этом востребованы новые технологии с использованием искусственного интеллекта.

Кадровую основу для решения подобных задач должны составить ученые нового поколения, система отбора которых, в первую очередь, будет ориентироваться на талантливую российскую молодежь и одаренных детей.

В настоящее время ГУНИД МО РФ в целях формирования системы подготовки научных специалистов в Военном инновационном технополисе "ЭРА" проводится работа по разработке методов и подходов по поиску и отбору одаренных детей и молодежи, способных эффективно решать задачи в сфере инновационных исследований и создания передовых технологий.

"Достижения молодого поколения регулярно демонстрируются в ходе мероприятий конгрессно-выставочной деятельности, которые проводит Минобороны России, являясь органом исполнительной власти, формирующим основы военно-технической политики", – добавил в заключение Р.Кордюков.