Штатная численность персонала "Севмаша" возросла до 28 тыс. человек



Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие".Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

ЦАМТО, 15 марта. "Севмаш" побил рекорд последних лет: 1 марта на предприятие принят 28-тысячный работник. Им стал Александр Косцов – ученик слесаря-монтажника судового эллинга №1 стапельно-сдаточного производства.

Генеральный директор предприятия Михаил Будниченко в заводском музее, в рамках мероприятия, посвященного 60-летию первой АПЛ, вручил удостоверение молодому рабочему.

"Двадцативосьмитысячный работник – это неплохой результат, – отметил М,Будниченко.– За последние несколько лет численность корабелов выросла почти на пять тысяч человек. Набор будем продолжать. На 2018-2020 годы для выполнения ГОЗ требуется еще две тысячи человек".

В 2017 году на предприятие было принято 1460 человек. Такого высокого показателя набора кадров не было с 1958 года.

В феврале в крупнейшее подразделение предприятия – стапельно-сдаточное производство – на работу был принят шеститысячный сотрудник. В советские годы в стапельно-сдаточном производстве работало более семи с половиной тысяч человек, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".