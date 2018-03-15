Разведчики ЗВО приняли на вооружение новейшие бронеавтомобили "Мустанг"
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Бронеавтомобиль Камаз семейства Мустанг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
ЦАМТО, 15 марта. Новейшие бронеавтомобили "Мустанг" на базе КамАЗ-5350 поступили на вооружение разведывательного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Тамбовской области.
Данные машины могут передвигаться по сильнопересеченной местности, отличаются повышенной надежностью и увеличенным классом защиты военнослужащих от взрывных устройств.
На базу грузовых автомобилей "Мустанг" смонтирован бронемодуль ММ-501, позволяющий перебросить разведгруппы и организовать действия в тылу противника, а также сопровождение колонн, действия в населенных пунктах, перевозку специальных грузов.
Скорость движения бронеавтомобиля по пересеченной местности – до 100 км/час, запас хода – до 1,5 тыс. км. В защитной бронекапсуле может размещаться группа из 12 военнослужащих или несколько тонн груза.
При этом бронемашины выдерживают попадание 30-мм снарядов и подрыв на самодельных взрывных устройствах, оснащенных несколькими килограммами ВВ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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15.03.2018
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