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Ученые военного технополиса сосредоточатся на разработке суперкомпьютера и еще семи направлениях

16.03.2018 ЦАМТО 73 0
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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 15 марта. Восемь основных научных направлений будут разрабатывать ученые в Военном инновационном технополисе "Эра", в том числе искусственный интеллект и суперкомпьютер.

Об этом сообщил директор технополиса Федор Дедус на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".

По его словам, создание технополиса предполагается реализовать поэтапно: на первом этапе 2017-2018 годы – будет создана базовая инфраструктура и организована работа научно-исследовательского кластера Минобороны, на втором этапе (2019-2020 годы) основные усилия предполагается сосредоточить на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.

"На первом этапе планируется проведение научных исследований и разработок по восьми приоритетным научным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии", – сказал Ф.Дедус.

Ранее о создании военного технополиса сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
15.03.2018
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Россия
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Шойгу Сергей
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