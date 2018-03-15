Ученые военного технополиса сосредоточатся на разработке суперкомпьютера и еще семи направлениях
|
|
Искусственный интеллект.
Источник: vpk-news.ru
ЦАМТО, 15 марта. Восемь основных научных направлений будут разрабатывать ученые в Военном инновационном технополисе "Эра", в том числе искусственный интеллект и суперкомпьютер.
Об этом сообщил директор технополиса Федор Дедус на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".
По его словам, создание технополиса предполагается реализовать поэтапно: на первом этапе 2017-2018 годы – будет создана базовая инфраструктура и организована работа научно-исследовательского кластера Минобороны, на втором этапе (2019-2020 годы) основные усилия предполагается сосредоточить на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.
"На первом этапе планируется проведение научных исследований и разработок по восьми приоритетным научным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии", – сказал Ф.Дедус.
Ранее о создании военного технополиса сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.03.2018 Создание суперкомпьютеров будет одним из приоритетов военного технополиса "Эра"
12.03.2018 Эра инноваций для государства и армии
23.08.2013 МАИ: на МАКСе представим платформы для марсоходов и микроспутники
29.11.2017 Интеллект по призыву
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
01.06.2017 Состоялось выездное заседание Коллегии Министерства обороны России
01.06.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел выездное заседание Коллегии военного ведомства
14.04.2017 Сочетание советских традиций с новыми экспериментами принесло Минобороны успех