"Торы" сбили "крылатые ракеты" на полигоне Капустин Яр
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Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
В ходе зачетных боевых стрельб было израсходовано до 10 ракет
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы "Тор-М2" поразили на полигоне Капустин Яр мишени, имитирующие крылатые ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"Военнослужащие зенитной ракетной воинской части 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем "Тор-М2" на полигоне Капустин Яр Астраханской области", - сказали в пресс-службе.
В ходе зачетных боевых стрельб было израсходовано до 10 ракет. Ими были поражены все запущенные мишени "Саман", имитирующие низколетящие и высокоскоростные воздушные цели.
К выполнению зачетных боевых стрельб было привлечено около 200 зенитчиков и задействовано более 50 единиц военной техники.
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15.03.2018
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