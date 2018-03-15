Шойгу рассказал о предстоящем производстве боевых роботов
|
|
Роботизированный многоцелевой комплекс "Нерехта".
Источник: rg.ru
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Боевые роботы для Вооруженных сил РФ могут пойти в серийное производство в этом году, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума "Россия - страна возможностей".
Один из участников форума спросил главу Минобороны, возможно ли, что в ближайшем будущем роль солдата в армии изменится и боевые действия будут вестись техникой, управляемой удаленно, а роль человека сведется к роли пилота и координатора.
"Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично", - ответил Шойгу.
Он рассказал, что если несколько лет назад в армии было 160 беспилотных летательных аппаратов, то на сегодняшний день их почти 1,8 тысячи.
"Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", - рассказал Шойгу.
Он также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию. "Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час", - заключил министр.
|
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.03.2018 Шойгу сообщил о планах начать серийное производство боевых роботов
16.03.2018 Шойгу: боевые роботы для армии могут пойти в серийное производство в этом году
15.03.2018 Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединиться для работы над искусственным интеллектом
15.03.2018 Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному интеллекту
15.03.2018 Шойгу призвал военных и гражданских ученых совместно разрабатывать роботов и беспилотники
12.03.2018 Эра инноваций для государства и армии
12.03.2018 Дорого и бессмысленно
27.12.2017 Точная ставка