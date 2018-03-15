Украина жестко раскритиковала российский "Сармат"



Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в ближайшие годы не появится у российских военных, заявил директор украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин. Об этом сообщает информационное агентство "Оборонно-промышленный курьер".

Горбулин сказал, что "откровенно обижен" недавним выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, в ходе которого российский президент "пугал мир сказками" о новом тяжелом российском ракетном комплексе "Сармат", сравнивая его с разработанной в УССР ракетой "Воевода" (Satan, согласно номенклатуре НАТО).

По его мнению, на сегодняшний день ракетный комплекс "Сармат" представляет собой лишь массогабаритный макет, прошедший в конце 2017 года стадию бросковых испытаний. Горбулин полагает, что на вооружение новая российская ракета будет принята через четыре-пять лет. "Российским разработчикам необходимо, в том числе, провести летно-конструкторские испытания нового ракетного вооружения и протестировать ракету", — заявил он.

Директор украинского Национального института стратегических исследований заявил, что УССР было изготовлено 308 ракет "Воевода" с установленным гарантийным сроком боевого дежурства 15 лет. Поставки ракет на вооружение СССР были начаты в 1985 году, сейчас в России стоит 42 таких ракеты.

Как отметил Горбулин, в начале 2000-х годов руководство России дважды обращалась к украинской стороне с просьбой о проведении гарантийного обслуживания и продлении гарантийных сроков российских "Воевод" украинскими предприятиями (КБ "Южное" и заводом "Южмаш"). Сейчас эта функция возложена на российский "Центр Макеева", уточнил он.

Горбулин также усомнился, что в ближайшее время Россия будет готова избавиться от "Воевод". "Потому что лучше этих ракетных комплексов в мире нет. Это не моя оценка, это оценка Пентагона и Агентства по противоракетной обороне США", — добавил директор украинского Национального института стратегических исследований.

Новейшую ракету тяжелого класса "Сармат" планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс "Воевода". В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.

По заявлениям разработчиков, "Сармат", несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.