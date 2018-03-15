В Сирии пригодились бы "Колесницы огненной смерти"- БМО-Т



Тяжелая боевая машина огнеметчиков БМО-Т. Предназначена для транспортировки вооружения и личного состава огнеметного отделения при контакте с противником.

Источник: Виталий Кузьмин / ТАСС Тяжелая боевая машина огнеметчиков БМО-Т. Предназначена для транспортировки вооружения и личного состава огнеметного отделения при контакте с противником.Источник: Виталий Кузьмин / ТАСС

Российская армия опробовала в Сирии большое количество образцов военной техники. Обкатку войной прошли, в том числе, некоторые образцы для сухопутных войск, такие как танки Т-90А, БМПТ "Терминатор", бронеавтомобили различных моделей.

По мнению военных экспертов, на Ближнем Востоке неплохо было бы проверить концепцию применения тяжелых, выполненных на танковой базе бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Поскольку технику на платформе "Армата" еще рано посылать в реальные бои, то роль тяжелой БМП успешно могла бы сыграть имеющаяся в войсках боевая машина огнеметчиков БМО-Т, выполненная на шасси основного боевого танка Т-72Б.

Она очень хорошо защищена - на лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5". Имеются мощные бортовые экраны со встроенной "реактивной броней". Они гораздо эффективнее тех, что на Т-90А и хорошо защищают от противотанковых средств.

Единственное, что необходимо - установить дистанционно-управляемую пулеметную установку. В настоящее время в России создано несколько моделей таких систем.

В результате такой модернизации появилась бы достаточно хорошо приспособленная для сирийских условий бронированная машина, способная перевозить 7 мотострелков. Полученный опыт обязательно пригодится при создании техники нового поколения.

Дмитрий Лемешко