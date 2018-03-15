ТОС-1А "Солнцепек" усилили мощь 2-й армии ЦВО
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Фото: МО РФ
Подразделение войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированное в Алтайском крае, получило ротный комплект из трех пусковых установок "Солнцепек".
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, ТОС-1А были доставлены в середине февраля текущего года. В настоящее время военнослужащие этой части получают необходимый опыт эксплуатации во время специальных тренировок во 2-й общевойсковой армии ЦВО.
Расчеты тяжелых огнеметов уже выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, вождению и развертыванию боевых машин.
Справочно:
ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Система предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
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15.03.2018
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