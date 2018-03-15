Источник: "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года



Авангард.

Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов Авангард.Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов

Собеседник агентства отметил, что ракетный комплекс примут на вооружение после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска ракеты с этим боевым оснащением

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Комплекс "Авангард" после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство - 2019 год", - сказал собеседник агентства.