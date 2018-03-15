Первые коммерческие пуски средних "Протонов" начнутся в 2019 году с Байконура
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Соответствующие заказы получила дочерняя компания Центра имени М. В. Хруничева - International Launch Services
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Дочка" Центра имени М. В. Хруничева (International Launch Services, ILS) получила новые заказы на коммерческие пуски двухступенчатых средних ракет-носителей "Протон". Пуски начнутся в 2019 году с космодрома Байконур, сообщили в среду в Роскосмосе.
Пуски начнутся в 2019 году с космодрома Байконур, сообщили в среду в Роскосмосе.
"Дочерняя компания Центра имени М. В. Хруничева - International Launch Services - один из ведущих поставщиков коммерческих пусковых услуг получила заказы на несколько пусков двухступенчатой версии ракеты-носителя "Протон-М" ("Протон-Медиум" в классификации ILS) с использованием либо стандартного обтекателя четырехметрового диаметра (4,35 м), либо увеличенного обтекателя пятиметрового диаметра (5,2 м)", - сказали в госкорпорации.
Пуски по этим коммерческим программам будут осуществляться с пусковой установки номер 24 площадки 81 космодрома Байконур и начнутся в конце 2019 года, уточнили в Роскосмосе.
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15.03.2018
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