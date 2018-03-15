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Роскосмос может принять участие в авиасалоне "Фарнборо-2018"

16.03.2018 ТАСС 48 0
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Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

России позволено представить свою гражданскую технику, но не военную

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" рассматривает возможность участия в этом году в авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании. Об этом сообщили в среду ТАСС в госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" рассматривает возможность участия в международном авиакосмическом салоне "Фарнборо", - сказали в Роскосмосе, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй огласила пакет антироссийских мер в ответ на отравление в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, причастность к которому Россия отрицает.

Как сообщили ранее в Объединенной авиастроительной корпорации, их участие в "Фарнборо-2018" находится под вопросом. В Ростехе заявили, что участие корпорации в британском авиакосмическом салоне также под вопросом из-за запрета российским компаниям демонстрировать военную продукцию, однако площадка может быть использована для презентации гражданской продукции авиастроительного кластера.

Ранее стало известно, что организаторы "Фарнборо" объявили о запрете для России выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе салона, это решение принято в соответствии с "инструкциями британской правительственной комиссии по экспортному контролю относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее". Там же пояснили, что гражданскую технику из России "на авиасалоне ждут".

В 2016 году участие российской делегации в авиасалоне в "Фарнборо" было минимальным. Так, Роскосмос, хотя и отправил делегацию, экспозицию не представил. Также о нежелании принимать участие в "Фарнборо" тогда заявили в компании "Рособоронэкспорт".
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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