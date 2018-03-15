Военнослужащие ВВО на Сахалине уничтожили морской десант условного противника
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Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
В боевой подготовке поучаствовали порядка 700 человек и 130 единиц техники
ТАСС, 15 марта. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на учениях на Сахалине уничтожили морской десант условного противника с помощью танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гиацинт". Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.
"В Сахалинской области на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа в рамках проверки боевой готовности состоялось тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими мотострелкового соединения, дислоцированного в Сахалинской области. Всего к мероприятию боевой подготовки привлечено около 700 человек, задействовано более 130 единиц техники, в том числе гусеничные тягачи и грузовые автомобили", - говорится в сообщении.
Во время практической части подразделения на штатной технике совершили марш в заданный район, где оборудовали огневые позиции на неподготовленной местности.
Военнослужащие мотострелковых и артиллерийских подразделений вместе отработали организацию системы и управление огнем при обороне береговой линии от высадки морского десанта "противника". На этапе боевой стрельбы экипажи танков Т-72Б, БТР-80 и расчеты САУ "Гиацинт" уничтожили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника, высадившегося на побережье.
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15.03.2018
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