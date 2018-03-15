Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Первый раунд консультаций по планированию учения "Селенга-2018" пройдет в Улан-Удэ

16.03.2018 ТАСС 40 0
0
Понравилась новость?
 0
Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

Российско-монгольское антитеррористическое учение состоится на территории одного из полигонов ВВО

УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Первый раунд консультаций по планированию российско-монгольского антитеррористического учения "Селенга-2018" состоится в Улан-Удэ на следующей неделе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению "Селенга-2018". Она состоится на будущей неделе в Улан-Удэ", - сообщили в ВВО.

В консультациях будут участвовать представители общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных сил Монголии. Они согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, порядок пересечения государственной границы участниками учения от монгольской стороны, организацию материально-технического обеспечения.

Российско-монгольское антитеррористическое учение "Селенга" пройдет во второй половине 2018 года на одном из полигонов Восточного военного округа. В прошлом году учение впервые прошло в пустыне Гоби (Монголия).
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 23:41
  • 101
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 15.03 22:45
  • 1
Тяжёлый авиадвигатель ПД-35 может пойти в серию в 2028 году
  • 15.03 22:26
  • 71
В исследования, связанные с графеном, начали вкладывать миллиарды
  • 15.03 20:26
  • 17
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой
  • 15.03 19:47
  • 15
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 15.03 19:39
  • 2
Мантуров назвал замену авиасалону "Фарнборо"
  • 15.03 19:29
  • 31
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 15.03 19:20
  • 13
Смертельно опасный "Новичок"
  • 15.03 19:19
  • 5
Названы сроки запуска ядерного космического корабля
  • 15.03 19:16
  • 11
В ВМФ отметили, что у РФ есть все для контроля обстановки в Мировом океане
  • 15.03 19:08
  • 2
Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному интеллекту
  • 15.03 18:34
  • 9
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 15.03 18:11
  • 21
Военный эксперт назвал одну из причин утилизации ракет "Сатана"
  • 15.03 17:45
  • 9
На Западе назвали неожиданное преимущество российского танка "Армата"
  • 15.03 17:42
  • 50
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
другие обсуждаемые темы