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Под Астраханью зенитчики провели учения по уничтожению крылатых ракет

16.03.2018 РИА Новости 60 0
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Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Александров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие зенитной ракетной воинской части 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем (ЗРС) "Тор-М2" на полигоне Капустин Яр Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Боевые расчеты ЗРС "Тор-М2" в течение одного месяца в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности", - сказал он.

В ходе зачетных боевых стрельбы было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100% мишеней - имитаторов воздушных целей типа "Саман", имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели.

После завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения совершили марш комбинированным способом на расстояние более 500 км, в том числе в составе механизированных колонн и железнодорожным транспортом из Астраханской области в пункт постоянной дислокации. К выполнению зачетных боевых стрельб было привлечено около 200 зенитчиков и задействовано более 50 единиц военной техники.
15.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Минoбороны РФ
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Военные учения
Тор ЗРК

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