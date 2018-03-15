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Активная фаза учений спецназа России и Белоруссии начнется 19 марта

16.03.2018 РИА Новости 49 0
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Занятия по боевой подготовке. Архивное фото
Занятия по боевой подготовке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии начнут активную фазу совместных тактических учений на военном полигоне Поливна в Ульяновской области 19 марта 2018 года проведением десантирования с высот до 8 тысяч метров, сообщает в среду Минобороны РФ.

Совместные российско-белорусские учения, в которых планируется задействовать около 600 военнослужащих и 80 единиц военной техники, пройдут в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

"Российские десантники ульяновского соединения ВДВ и военнослужащие подразделения ССО ВС Республики Беларусь в ходе первых совместных тактических учений 2018 года планируют провести совместное высотное десантирование для выполнения последующей учебно-боевой задачи по разведке. Активная фаза учений будет проходить с 19 по 22 марта на военном полигоне ВДВ Поливна в Ульяновской области", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что во время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований.

Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) выполняются российскими десантниками на парашютной системе спецназначения "Арбалет" с использованием кислородного оборудования.

Ранее командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков заявил журналистам, что в 2018 году войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три - в России. По его информации, с Силами специальных операций ВС Белоруссии ВДВ России проведут четыре учения.
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Арбалет РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Военные учения

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