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Решение о создании военно-космического холдинга еще не принято

16.03.2018 РИА Новости 60 0
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Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме. Архивное фото
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Решение о создании военно-космического холдинга путем объединения Роскосмоса, концерна "Алмаз-Антей" и РТИ еще не принято, сообщил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Если будет принято такое решение, тогда и обсудим", - сказал Комаров, отвечая на вопрос журналистов, ведется ли проработка создания нового холдинга, на форуме "Россия - страна возможностей.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" была создана в августе 2015 года, и является преемником Федерального космического агентства "Роскосмос". Корпорация реализует государственную политику в области космической деятельности и заказывает у предприятий ракетно-космической отрасли космическую технику и космическую инфраструктуру.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, где трудятся 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

ОАО "РТИ" - крупнейший российский частный оборонный концерн, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений. Концерн объединяет такие активы, как ОАО "Концерн РТИ Системы" (оборонная промышленность), ОАО "НИИМЭ и Микрон" (микроэлектроника). Основным владельцем концерна является АФК "Система", которой принадлежит 87% акций.
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Микрон НИИМЭ
Роскосмос
РТИ им. Минца
РТИ ОАО

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