"Вертолеты России" передали первый в 2018 году медицинский Ансат



Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .

Источник: Ассоциация вертолетной индустрии Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017 .Источник: Ассоциация вертолетной индустрии

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках заключенного контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) поставил первый в 2018 году вертолет Ансат в медицинском исполнении. Воздушное судно было передано компании "Русские Вертолетные Системы". В этом году ГТЛК получит от "Вертолетов России" еще 11 медицинских Ансатов.

Вертолетную технику ГТЛК получает в рамках федерального проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", предусматривающего развитие в России санитарной авиации. В прошлом году по контракту с ГТЛК "Вертолеты России" передали лизинговой компании 29 медицинских вертолетов. По новому контракту в 2018 году ГТЛК получит 31 вертолет: 12 Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1.

"Медицинские вертолеты жизненно необходимы в труднодоступных регионах и для нас очень важно максимально оперативное пополнение региональных авиационных парков современной санитарной техникой. Поэтому мы заблаговременно, в сентябре 2017 года, начали производство вертолетов и ставим себе задачу передать их все до конца I полугодия 2018 года", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Мы рады передать компании "Русские Вертолетные Системы" первый в этом году медицинский вертолет в рамках контракта с нашим партнером по реализации программы санитарной авиации, холдингом "Вертолеты России". До конца 2018 года ГТЛК планирует передать региональным авиакомпаниям все полученные от "Вертолетов России" вертолеты, решая таким образом поставленную руководством страны задачу по обновлению парка воздушных судов и предоставлению экстренной медицинской помощи в труднодоступных регионах России", - отметил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Первым заказчиком медицинской версии нового вертолета Ансат в медицинском исполнении производства Казанского вертолетного завода стало Министерство Здравоохранения Республики Татарстан. Вертолет, который предназначен для медико-эвакуационных работ и оказания экстренной медицинской помощи на борту, уже поступил в распоряжение Республиканской клинической больницы в качестве средства для экстренной медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших.

Напомним, что в 2017 году первый Ансат с медицинским модулем по контракту с ГТЛК был передан заказчику в конце мая, в 2018 году сроки сдвинулись – первая передача состоялась уже в марте.