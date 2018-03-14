Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Улан-Удэнский авиационный завод в 5 раз увеличил поставки авиационно-технического имущества

14.03.2018 ОАО "У-УАЗ" 226 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-8АМТШ-В
Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-В.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" в 2017 году в пять раз увеличил поставки запасных частей и комплектующих изделий для обеспечения эксплуатации вертолетов. Основная доля заказов выполнялась в интересах Минобороны России для поддержания исправности вертолетов Ми 8АМТШ(В) по контракту жизненного цикла, заключенного в начале прошлого года.


В рамках сопровождения жизненного цикла вертолетов Ми-8АМТШ(В), У-УАЗ, помимо поставки новых комплектующих изделий для формирования оборотных фондов, также организовал взаимодействие с эксплуатирующими организациями по получению, ремонту и возврату отремонтированных комплектующих изделий. На базе предприятия и в условиях эксплуатирующих организаций выполняется плановое техническое обслуживание и оперативное восстановление исправности вертолетов.


У-УАЗ осуществляется техническое сопровождение эксплуатации вертолетов при выполнении Воздушно-космическими силами специальных задач, выполнены доработки вертолетов, в том числе в целях дальнейшего повышения боевой живучести. Организовано обучение летного и инженерно-технического состава особенностям конструкции и правил эксплуатации вертолетов.


«Комплексный подход к поддержанию исправности вертолета, как единицы, а не отдельного агрегата в его составе, при передаче вертолета на сервисное обслуживание в рамках контракта жизненного цикла позволит обеспечить заданный уровень исправности и расширить портфель заказов предприятия", - заявил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.


Кроме того, более чем на 20% выросли поставки авиационно-технического имущества для Вертолетной сервисной компании.
14.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "У-УАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
У-УАЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы