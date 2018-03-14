Улан-Удэнский авиационный завод в 5 раз увеличил поставки авиационно-технического имущества



Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-В.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-В.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" в 2017 году в пять раз увеличил поставки запасных частей и комплектующих изделий для обеспечения эксплуатации вертолетов. Основная доля заказов выполнялась в интересах Минобороны России для поддержания исправности вертолетов Ми 8АМТШ(В) по контракту жизненного цикла, заключенного в начале прошлого года.

В рамках сопровождения жизненного цикла вертолетов Ми-8АМТШ(В), У-УАЗ, помимо поставки новых комплектующих изделий для формирования оборотных фондов, также организовал взаимодействие с эксплуатирующими организациями по получению, ремонту и возврату отремонтированных комплектующих изделий. На базе предприятия и в условиях эксплуатирующих организаций выполняется плановое техническое обслуживание и оперативное восстановление исправности вертолетов.

У-УАЗ осуществляется техническое сопровождение эксплуатации вертолетов при выполнении Воздушно-космическими силами специальных задач, выполнены доработки вертолетов, в том числе в целях дальнейшего повышения боевой живучести. Организовано обучение летного и инженерно-технического состава особенностям конструкции и правил эксплуатации вертолетов.

«Комплексный подход к поддержанию исправности вертолета, как единицы, а не отдельного агрегата в его составе, при передаче вертолета на сервисное обслуживание в рамках контракта жизненного цикла позволит обеспечить заданный уровень исправности и расширить портфель заказов предприятия", - заявил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Кроме того, более чем на 20% выросли поставки авиационно-технического имущества для Вертолетной сервисной компании.