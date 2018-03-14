На КВЗ открылось новейшее гальваническое производство



Логотип компании Открытое акционерное общество "Казанский вертолетный завод". Логотип компании Открытое акционерное общество "Казанский вертолетный завод".

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) состоялось торжественное открытие обновленного гальванического производства. Модернизация позволит увеличить производительность труда на 15% и на столько же сократить производственный цикл. Строительство новой станции очистки сточных вод и установка современного насосного оборудования повысили экологичность производства и позволят сэкономить около 2,3 млн рублей в год.

В церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

Решение о модернизации гальванического производства было принято согласно стратегии развития холдинга "Вертолеты России". Общий размер инвестиций на ввод модернизированного цеха в эксплуатацию составил почти 2 млрд рублей, из которых 70% - собственные средства предприятия, а 30% получены из федерального бюджета.

В рамках модернизации был построен новый корпус общей площадью 12957,5 кв.м, в котором разместились участки нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий, которые раньше находились в раздельных корпусах. За счет объединения общая производственная площадь сократилась на 27%. Было заменено изношенное технологическое оборудование на критически важном производстве, а также снижен объем вредных выбросов в окружающую среду.

Новое гальваническое производство КВЗ включает в себя 6 автоматических и 2 ручные линии, которые теперь сконцентрированы по типам обрабатываемого металла. Оборудование автоматических линий изготовлено по техническому заданию КВЗ компанией Aquacomp Hard (Чехия).

Автоматизация производства позволила сократить производственный цикл на 15% за счет оптимизации технологических процессов, автоматизации контроля и регулировки параметров, а также повысить качество наносимых покрытий и снизить количество перепокрытий на 40% за счет исключения человеческого фактора в управлении процессом.

Малярный участок оснащен 2 окрасочно-сушильными камерами для окраски крупногабаритных узлов и панелей, а также 4 окрасочными и 4 сушильными камерами для окраски деталей внутреннего набора вертолета. Оснащение участка современным оборудованием позволило увеличить пропускную способность за счет ускоренной сушки при повышенных температурах, улучшить качество лакокрасочных покрытий и снизить затраты на энергоносители на 27% за счет уменьшения объема вентилируемых помещений.

"Модернизация производственной базы необходима для успешного осуществления одной из ключевых инициатив в стратегии развития "Вертолетов России" до 2025 года – запуска новых продуктов, отвечающих последним рыночным требованиям. Современное предприятие позволит повысить качество выпускаемой техники, снизить ее себестоимость за счет более точного и оперативного изготовления деталей и, таким образом, сделает ее более конкурентоспособной", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ликвидация очистных сооружений старого типа и ввод оборотного водоснабжения значительно повысили экологичность производства. Новая эффективная технология очистки позволит возвращать 87% сточных вод снова в технологический процесс и уменьшить объем их сбросов в городскую канализацию на 91%. Образующиеся после очистки сточных вод концентрат и шлам собираются в транспортные контейнеры для последующей утилизации. Газообразные продукты испарений от химических ванн также проходят очистку перед выбросом в атмосферу. Кроме того, новое энергоэффективное насосное оборудование позволит ежегодно экономить до 40% энергоресурсов.

Меры, принятые на повышение экологичности производства, принесут ежегодную экономию около 2,3 млн рублей.

"Открытие обновленного гальванического производства – один из важных этапов формирования высокотехнологичной инфраструктуры завода и очередной преодоленный рубеж программы реконструкции предприятия. Сейчас старое гальваническое производство демонтируется. После ремонта помещений там разместится новый заготовительно-штамповочный цех. Кроме того в краткосрочных планах завершение модернизации цехов подготовки производства", - заявил генеральный директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров.