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Бронеавтомобили "Тайфун-К" получат новые системы защиты

14.03.2018 Российская газета 395 0
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Бронированный автомобиль "Тайфун-К"
Бронированный автомобиль "Тайфун-К".
Источник: rg.ru

Бронемашины "Тайфун-К" оснастят новыми системами пожаротушения, что существенно повысит безопасность всех, кто в ней находится. Госкорпорация "Ростех" начинает серийное производство автоматической установки пожаротушения для российского бронированного автомобиля "Тайфун-К". Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Эти бронемашины предназначены для транспортировки личного состава и используются, в частности, российскими саперами в Сирии в ходе разминирования населенных пунктов, освобожденных от террористов.

Новая система пожаротушения обеспечивает быстрое выявление и ликвидацию очагов возгорания внутри автомобиля с помощью быстродействующих автоматических модулей пожаротушения.

"Разработка существенно повышает уровень защиты личного состава, перевозимого на бронемашинах "Тайфун-К". В дальнейшем использованные технические решения могут быть применены, в том числе, и в гражданской технике", - сообщили в аппарате кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации.

Система автоматически реагирует на возгорание, эффективно локализует огонь и не дает очагу развиться повторно. Огнетушащее средство имеет безопасный состав, благодаря чему экипаж может продолжать выполнение боевых задач, не покидая бронемашину. Изделие прошло испытания в боевых условиях, подтвердив свои высокие технические характеристики.


Сергей Птичкин
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Тайфун-К
Компании
Ростех
Проекты
Тайфун

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