Подготовка ракеты "Сармат" к новым испытаниям попала на видео
|
|
Шахта ракетного комплекса.
Источник: rg.ru
Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры испытаний межконтинентальной жидкостной баллистической ракеты комплекса «Сармат», которые проходят на 1-м Государственном испытательном космодроме. pic.twitter.com/LMHeb5F7AV— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 13 марта 2018 г.
Подготовительные работы на космодроме Плесецк для очередного испытания МБР "Сармат" попали на видео. Уникальные кадры загрузки "изделия" в пусковую шахту сделали журналисты телеканала "Звезда".
В ролике продолжительностью всего полторы минуты показан процесс установки многометровой межконтинентальной ракеты, которая стартует с весом около 200 тонн. Наладку оборудования обеспечивают работники красноярского завода "Красмаш", специализирующегося на производстве баллистических ракет.
Напомним, что первые бросковые испытания ракеты пятого поколения "Сармат" прошли в конце прошлого года. Испытания были признаны успешными. Кроме того, как ранее отметил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юрий Борисов, все практические, научно-технические и производственные проблемы с новой ракетой уже пройдены.
"Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны", - отметил военачальник и добавил, что испытания ракеты "Сармат" будут продолжены для улучшения ее боевых и эксплуатационных качеств.
Новая ракета заменит МБР "Воевода", которая известна в НАТО под названием "Сатана". Отметим, что межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения, в отличие от предшественницы, может применяться с любых направлений и атаковать цели через оба полюса. Ракета "Сармат" несет средства для преодоления системы ПРО и более 10 боеголовок мощностью до мегатонны каждая.
Николай Грищенко
|
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.03.2018 Макет ракеты "Сармат" для проведения испытаний имеет полные массово-габаритные характеристики, но без боевого оснащения - командующий РВСН
05.07.2017 "Сармат" ждет своего часа
28.10.2016 "Самая страшная ракета Путина"
16.05.2016 Гиперзвуковой прорыв России
18.01.2016 "Сармат" готовится к полетам
18.11.2015 Источник: прототип баллистической ракеты "Сармат" испытают весной 2016 года
13.03.2018 Военный эксперт назвал одну из причин утилизации ракет "Сатана"
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года