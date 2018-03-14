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В РФ впервые в мире установили баллистическую ракету на истребитель

14.03.2018 Российская газета 1562 8
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Истребитель МиГ-31 с ракетой комплекса "Кинжал"
Истребитель МиГ-31 (бортовой номер "93 красный") с ракетой комплекса "Кинжал".
Источник: кадр из видео Министерства обороны России

Авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" стал одной из сенсаций начала весны. Действительно трудно поверить в то, что гиперзвуковое оружие, о создании которого говорилось лишь в будущем времени, фактически уже стоит на вооружении. И ни где-нибудь, а в России.

В СМИ, особенно в электронных и в блогосфере, активно обсуждается тема "Кинжала". Многие эксперты подметили удивительную схожесть ракеты, которую несет истребитель-перехватчик МиГ-31, с той, которой оснащен наземный оперативно-тактический комплекс "Искандер". И это действительно почти та самая ракета. Кстати, первый в мировой истории случай, когда баллистическая ракета подвешивается под фюзеляж самолета, тем более истребителя-перехватчика.

Еще в прошлом десятилетии у меня состоялся интересный разговор с ныне покойным Сергеем Павловичем Непобедимым - знаменитым ракетным конструктором и бывшим руководителем Коломенского КБ машиностроения. Я выразил сожаление, что новейший "Искандер", идеология которого была заложена Непобедимым, по характеристикам, как мне казалось, уступает его "Оке", бездумно уничтоженной в конце 1980-х. На что Сергей Павлович, улыбнувшись, ответил: подожди, пройдет время, и весь мир узнает реальные возможности моей ракеты.

Хотя "Искандер" создавался после того, как Непобедимый покинул пост генконструктора и гендиректора КБМ, он считал ракету своей и внимательно следил за ее рождением. Сергей Павлович рассказал мне, что прорабатывается вариант подвески ракеты на самолет, и в общих чертах обрисовал, какие возможности это ей даст. Попросил ни в коем случае никому не говорить об услышанном до тех пор, пока о новом комплексе не объявят официально. Данное обещание о неразглашении я сдержал и теперь с чистой совестью могу рассказать о том, что знаю и о чем догадываюсь, не выдав, надеюсь, никаких тайн и секретов.

Наземный оперативно-тактический комплекс "Искандер" сам по себе оружие очень грозное. Подобных по своим характеристикам в мире нет. Поэтому-то известие о размещении комплексов в Калининградской области вызвало почти паническую реакцию в ряде восточно-европейских стран НАТО. Недостаток у комплекса один - дальность полета ракеты не превышает 400 км. Это обусловлено договоренностями об ограничении размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности.

А вот ракета "Искандера", подвешенная под брюхо самолета, тем более такого, как МиГ-31, совсем другое дело. Тут никаких договорных ограничений нет.

Почему в качестве носителя был выбран именно МиГ-31? Скорее всего по той причине, что немалая по размерам ракета вписалась лишь в его габариты. Кроме того этот самолет обладает отличной тяговооруженностью, являясь самым скоростным и высотным в своем классе. Достаточно сказать, что максимальная скорость равна 3400 км/час, а максимальная высота полета - 30 километров.


Комплекс "Кинжал".
Источник: rg.ru

Истребитель-перехватчик, поднимаясь на стратосферную высоту, способен пустить ракету, которая способна уйти даже в ближний космос. Там она разгоняется до гиперзвуковой скорости - в СМИ упоминалось значение 10 Махов, то есть в десять раз выше скорости звука. И летит ракета очень далеко. Затем она снижается и идет к своей цели, разгоняясь еще больше. При этом начинает активно маневрировать - это изначально заложено в наземном "Искандера".

Перехватить ракету невозможно - цель будет поражена с максимальной долей вероятности. А цели могут быть любыми. Если говорить о ЕвроПРО, то все системы, находящиеся в европейских странах НАТО, могут быть уничтожены, даже не успев среагировать на опасность удара. Учитывая возможности МиГ-31, не останется шансов у систем ПРО даже в далекой Гренландии. Да и весь авианосный флот США потерял смысл в глобальной войне - не приведи Бог, если она случится. Как только авианосцы подойдут к границам нашей страны на дальность применения своей авиации, они окажутся под прицелами МиГ-31 и их "Кинжалов". Пуск одной ракеты даже без ядерной боеголовки - и плавучий аэродром просто развалится.

Вот такие возможности открылись перед баллистической ракетой наземного комплекса "Искандер", установленной на МиГ-31.

И вопрос: как это удалось реализовать в условиях нынешней России, где, как многим кажется, ничего подобного сделать просто невозможно?

Очевидно, что основную работу по "Кинжалу" провели специалисты фирмы "МиГ" и Коломенского КБМ. Курировал работы лично Верховный главнокомандующий. Как известно, Владимир Путин выразил особую благодарность ФСБ за то, что ее сотрудники не допустили утечек информации о разработке нового оружия за рубеж. Это действительно так.

Может быть потому, что эффективных по части воровства бюджетных средств деятелей в проекте не оказалось, не очень-то и большие деньги, выделявшиеся на "Кинжал", все до копейки были истрачены на конкретное дело И все получилось!

США могут скептически относиться к тому факту, что Россия стала первой обладательницей гиперзвукового оружия. Скорее всего потому, что до сих пор не верят, что такое возможно не у них, а у нас. Ведь их разведка проморгала процесс создания такого оружия и его испытания.

"Кинжал" летит и маневрирует на гиперзвуке на дальность много больше 1000 км, перехватить ракету невозможно

Можно лишь догадываться, с какими почти нерешаемыми задачами столкнулись ракетчики из Коломны, адаптируя ракету "Искандера" к гиперзвуку. При гиперзвуковых скоростях возникает жуткий перегрев корпуса ракеты, который может вызвать отказ всех систем управления и даже конструктивные разрушения. Скорее всего были созданы новые конструкционные материалы, новые теплоизоляционные покрытия, усилены и модифицированы системы управления.

Скорее всего и конструкторы-миговцы ночи не спали, создавая фактически новый самолет. Ведь классический МиГ-31 никак не приспособлен к несению тяжелой баллистической ракеты. Чтобы истребитель сохранил летные характеристики и смог стрелять этой ракетой, неизбежно требовалось вносить серьезные изменения в систему управления самолетом и его оружием. Специалисты знают, что это порой сложнее, чем спроектировать новую машину.

Летчики-испытатели фирмы "МиГ" и Государственного летно-испытательного центра министерства обороны, находящегося в Ахтубинске, тоже впервые в мире тестировали истребитель, несущий баллистическую ракету. И они все сделали на пять с плюсом.

Гиперзвуковой "Кинжал" был создан в новом веке. Это действительно оружие новой России.


Сергей Птичкин
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Искандер
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Компании
КБМ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Авианосец
ГЗЛА
ЕвроПРО
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 8, отображено с 1 по 8
RU
beka1
1420
№1
14.03.2018 03:16
Наверное, для Сергея Птичкина будет открытием узнать, что Искандер-М гиперзвуковой оружие.
+3
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№2
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
RU
ID: 1949
1830
№3
14.03.2018 09:52
Наши грозились сделать гиперзвуковой Брамос II ещё лет 5 назад...
А начали договариваться с Индией в сентябре 2008.
http://bastion-karpenko.ru/brahmos-2/
+5
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RU
ash
3842
№4
14.03.2018 10:19
Цитата, q
В РФ впервые в мире установили баллистическую ракету на истребитель
"-" статье за неточность в заголовке.
К чисто баллистическим ракетам обычно НАР относят. Вот те летят по баллистической траектории.
В СССР их боевое применение началось в 1939. На Западе - в 1942. Возможно я и ошибаюсь.
А вот после войны у СССР и США для ракет были разные цели. Соответственно и задачи начали решать по разному. Мы развивали БР наземного базирования (и таки в космос вышли первыми)) и ПКР. Штаты таки да, сделали AGM-69. Но она аэробаллистическая. И это существенное дополнение. У нас подобного класса аппарат появился (Х-15) в 1974, а на вооружении в 1980. Сравнивать их можно, но смысла я лично не вижу. Достаточно посмотреть на скорости применения.
Чем аэробаллистическая от просто баллистической объяснять, думаю, не надо. Собственно за это и минусы статье и г-ну Юрий из Ред Алерт2.
Таким образом у "Кинжала" история то есть. И да, по дальности пока ничего похожего у Штатов нет.

Уважаемый ID: 1949, простите великодушно за минус. Ткнул не туда. Может кто поправит?
+1
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RU
NANOBOT
1082
№5
14.03.2018 10:27
На высоте 25 км прямая видимость 600 км, видимо, МиГ-31 должны быть интегрированы в "Лиану", чтобы обеспечивать загрузку полетного задания на ракету перед пуском. 120 км высоты полета ракеты "Оки" все равно не помешали бы. Уникальный комплекс был для тех времен.
+1
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RU
Андрей_К
3432
№6
14.03.2018 10:50
Американская стратегия по предотвращению удара возмездия при помощи лазерного оружия была основана на том, чтоб сбивать баллистические ракеты на старте - пока они еще не набрали скорости и где место старта заранее известно и к нему можно подогнать самолет с лазером.

Старт ракет с самолетов обесценивает подобную стратегию - мало того что ракета уже будет иметь высокую скорость, так и место старта неизвестно.

Очень вовремя у России появилась подобная технология, иначе через несколько лет была большая вероятность получить неожиданный ядерный удар от "партнеров".
0
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RU
NANOBOT
1082
№7
14.03.2018 12:58
Проблема лазеров для МБР неактуальна. Лазеры хороши для сбития беспилотников, мин, ослепления пилотов (очки от этого уже есть) и вывода из строя низкоорбитальных спутников (тоже рчень сложно).
+1
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RU
Андрей_К
3432
№8
14.03.2018 13:12
Цитата, NANOBOT сообщ. №7
Проблема лазеров для МБР неактуальна
Ню ню
http://navoine.info/us-laser-weapons.html
Цитата, q
К 2021 году США хотят довести до практического применения лазерное оружие воздушного базирования для перехвата баллистических ракет. В разработке лазерные системы ПРО мощностью 1 мегаватт. Boeing пообещал, что скоро его лазеры будут поражать цели в воздухе на расстоянии в 35 километров.

Всего три года осталось подождать.
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