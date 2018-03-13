Eitan: новый израильский БТР



Прототип бронетранспортёра Eitan.

Источник: israeldefense.co.il Прототип бронетранспортёра Eitan.Источник: israeldefense.co.il

ЦАХАЛ продолжает перевооружение отечественной боевой техникой. Вчера, 12 марта, портал israeldefense.co.il сообщил о том, что Минобороны Израиля одобрило новый план переоснащения армии.

Новая программа израильского военного ведомства предусматривает закупку "сотен" единиц новейшего бронетранспортёра Eitan, а также разработку нового боевого модуля для него (прототипы оснащались пулемётами калибра .50 BMG). По словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, поставки новой бронетехники будут проходить с 2020 по 2025 год.

Минобороны Израиля пока не раскрывает детальной информации о машине. При этом бригадный генерал Барух Мацлиах, присутствовавший на презентации первого прототипа Eitan, заявил, что "новый израильский БТР будет самой современной и защищённой колёсной боевой машиной в мире". Мацлиах также добавил, что Eitan разработан с учётом боевого опыта, полученного во время операции Protective Edge, проведённой в 2014 году в секторе Газа. По его словам, все бронетранспортёры Eitan получат систему активной защиты от противотанковых ракет и гранатомётов.

Eitan разработан Танковой администрацией Минобороны Израиля (Defense Ministry Tank Administration) для замены морально устаревших бронетранспортёров M113, разработанных ещё в 60-е годы. Новый БТР вмещает 12 солдат (включая механика, командира и стрелка), использует колёсное шасси 8?8 и двигатель мощностью 750 л. с. Первый прототип способен развивать до 90 км/ч и передвигаться по пересечённой местности "на высокой скорости".

В Минобороны Израиля указывают, что Eitan создан для расширения возможностей тяжёлого гусеничного бронетранспортёра Namer, разработанного на базе танка Merkava MK4M. "Eitan не заменяет Namer. Он быстро перемещается по дорогам между секторами. Он будет работать вместе с Namer, что позволяет реагировать быстрее", — отметил генерал Мацлиах.