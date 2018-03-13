"Альбатрос" нового поколения
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Прототип L-39NG.
Источник: aero.cz
Полвека в строю — не срок для удачного самолёта. Вчера, 12 марта, портал flightglobal.com сообщил о том, что чешская компания Aero Vodochody начала сборку учебно-боевых самолётов (лёгких штурмовиков) L-39NG.
L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.
В течение последних десяти лет компания Aero Vodochody занималась только восстановлением и модернизацией ранее построенных самолётов. В прошлом году, после длительной паузы, производитель выпустил новый самолёт, построенный на базе имевшегося на предприятии задела. Теперь же чехи планируют возобновить серийное производство штурмовиков и учебных машин для международного рынка.
В пресс-службе компании Aero Vodochody указывают, что сейчас на предприятии ведётся сборка четырёх принципиально новых самолётов L-39NG. Уже в этом году лёгкие штурмовики приступят к лётным тестам, а к 2020 году должны получить статус боевой готовности. От предшественников L-39NG будет отличаться новыми двигателем, авионикой, а также применением композитных материалов.
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13.03.2018
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