Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Альбатрос" нового поколения

14.03.2018 Warspot 311 0
0
Понравилась новость?
 0
Прототип L-39NG.
Прототип L-39NG.
Источник: aero.cz

Полвека в строю — не срок для удачного самолёта. Вчера, 12 марта, портал flightglobal.com сообщил о том, что чешская компания Aero Vodochody начала сборку учебно-боевых самолётов (лёгких штурмовиков) L-39NG.

L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.

В течение последних десяти лет компания Aero Vodochody занималась только восстановлением и модернизацией ранее построенных самолётов. В прошлом году, после длительной паузы, производитель выпустил новый самолёт, построенный на базе имевшегося на предприятии задела. Теперь же чехи планируют возобновить серийное производство штурмовиков и учебных машин для международного рынка.

В пресс-службе компании Aero Vodochody указывают, что сейчас на предприятии ведётся сборка четырёх принципиально новых самолётов L-39NG. Уже в этом году лёгкие штурмовики приступят к лётным тестам, а к 2020 году должны получить статус боевой готовности. От предшественников L-39NG будет отличаться новыми двигателем, авионикой, а также применением композитных материалов.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Ирак
Россия
Словакия
США
Чехия
Продукция
L-159
Компании
Aero Vodochody
Draken Int
Проекты
2020-й год
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы