Китайский истребитель J-20 станет семейством боевых самолетов



J-20 - китайский самолет-прототип истребителя 5-го поколения. Источник: Военное обозрение. J-20 - китайский самолет-прототип истребителя 5-го поколения. Источник: Военное обозрение.

Истребитель пятого поколения J-20, поступивший на вооружение ВВС Китая в марте прошлого года, станет основой для разработки целого семейства боевых самолетов. Об этом, как пишет Flightglobal, заявил заместитель директора по науке и технологиям корпорации AVIC Ян Вэй. По его словам, на основе истребителя завоевания превосходства в воздухе, каковым является J-20, помимо прочего, планируется создать и многоцелевой боевой самолет. Кроме того, наработки по программе J-20 планируется использовать в проекте истребителя шестого поколения.

Разработка истребителя J-20 велась в Китае с конца 1990-х годов. Первый прототип самолета с бортовым номером "2001" совершил первый полет в 2011 году. Он участвовал в испытаниях аэродинамической компоновки и технологий малозаметности. На последующих прототипах проводились испытания бортового радиоэлектронного оборудования, систем гидравлики и пневматики. С начала января прошлого года разработчики и китайские военные проводили испытания серийных версий нового боевого самолета.

Считается, что истребители пятого поколения должны существенно повысить боевую мощь ВВС своей страны. К основными характеристикам, которыми должны обладать такие самолеты, принято относить эффективные пассивные системы обнаружения, широкое использование технологий малозаметности, полный инструментальный круговой обзор и сверхманевренность. Кроме того, истребитель пятого поколения должен быть "умным". Его бортовые системы должны помогать летчику вести самолет, в том числе и на сверхзвуковой скорости, и игнорировать управляющие команды, которые система считает ошибочными.

Какие именно новые боевые самолеты, помимо многоцелевого истребителя, будут созданы на базе J-20, Вэй не раскрыл. Вероятно, речь идет о самолете радиоэлектронной борьбы, истребителе-бомбардировщике и самолете-разведчике. Эти типы боевых самолетов обычно являются наиболее востребованными в ВВС многих стран. При этом для их разработки обычно используется какая-либо одна базовая платформа. Следует отметить, что прежде J-20 классифицировался как истребитель-бомбардировщик или многоцелевой истребитель.

J-20 построен по аэродинамической схеме "утка" с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем. Цельноповоротные кили истребителя имеют большой угол отклонения в стороны от продольной оси; мотогондолы расположены под крыльями. Технические характеристики J-20 официально не раскрываются. Предположительно, истребитель имеет в длину 20,4 метра и размах крыла 13,5 метра. Самолет максимальной взлетной массой 36,3 тонны способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час.

Китай пока является второй страной в мире, имеющей на вооружении истребители пятого поколения. Самолетами этого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II - располагают и ВВС США. Россия планирует принять на вооружение истребители пятого поколения Су-57 до конца 2018 года.

Василий Сычёв