Научно-технический потенциал России гарантирует ответ на любой вызов



Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

Наша страна парирует любые попытки США, направленные на достижение военного превосходства над ней

Как изменилась глобальная расстановка сил после того, как 1 марта стало известно о созданном в нашей стране новейшем стратегическом ядерном оружии, подобного которому нет ни у одного, даже самого передового в техническом отношении, государства? Чем в этой связи смогут ответить США и сколько лет им для этого понадобится? Сохраняются ли перспективы у российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях?

На эти и другие вопросы «Красной звезды» отвечает военный аналитик генерал-полковник в отставке Виктор ЕСИН, в 1994–1996 годах – начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего РВСН, в 1998–2002 годах – руководитель управления военной безопасности аппарата Совета Безопасности РФ.

– Выход в 2002 году США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, продолжение американцами работ по созданию своей глобальной системы ПРО заставили нас искать адекватный ответ. И он был найден, о чём подробно говорится в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Насколько благодаря новым системам усилится наш ядерный потенциал?

– Разработка стратегических ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», сверхдальней крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой и океанской многоцелевой системы на основе беспилотного подводного аппарата скажется позитивно на российском стратегическом ядерном потенциале. Понятно, отечественному оборонно-промышленному комплексу предстоит и дальше напряжённо трудиться. Продемонстрировав свои возможности по созданию суперсовременных стратегических оружейных систем, наша страна показала всему миру, что она способна эффективно парировать любые попытки, направленные на достижение военного превосходства над ней. Мы способны обеспечить стратегический баланс в любых обстоятельствах.

– Если американцы – при их технологическом потенциале и финансовых ресурсах – до сих пор такого оружия не создали, значит, у них нет интеллектуальных возможностей для этого? Как вы думаете, сколь долго мы сможем обладать таким грозным оружием в одиночку?

– Интеллектуальные и технологические возможности оборонно-промышленного комплекса США не следует недооценивать. Он весьма щедро финансируется американским правительством и обладает существенным потенциалом. В настоящее время, согласно недавно опубликованному Обзору ядерной политики США, американцы приступают к серьёзному обновлению своих ядерных сил. На это до конца 2030-х годов будут затрачены громадные средства – более 1 триллиона долларов. Будут ли они при этом создавать такие грозные оружейные системы, которые разработаны у нас, я не знаю. Если решатся, на это им потребуется, по имеющимся оценкам, от четырёх до шести лет.

Создание ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» ведётся строго в рамках, которые очерчены российско-американским Договором СНВ-3

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы договора о стратегических наступательных вооружениях?

– Создание ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» ведётся строго в рамках, которые очерчены российско-американским Договором СНВ-3. Разработка же других типов оружия, о которых было сказано Владимиром Владимировичем Путиным в его Послании Федеральному Собранию, сегодня ни одним из существующих международных соглашений в области контроля над вооружениями никоим образом не регламентируется. Полагаю, что после февраля 2021 года, когда истечёт срок действия Договора СНВ-3, его целесообразно пролонгировать на пять лет. Такая возможность этим договором предусмотрена. В противном случае существует большая вероятность нового витка гонки стратегических ядерных вооружений с непредсказуемыми последствиями для стратегической стабильности.

– Сделает ли наличие у нас нового стратегического оружия более сговорчивыми наших заокеанских партнёров?

– Россия настаивала и продолжает настаивать не только на сохранении существующего международного режима контроля над вооружениями, но и на расширении его рамок, которые охватывали бы количественно-качественные показатели обладания ведущими в мире государствами такими оружейными системами, которые ныне не подпадают под ограничения в соответствии с действующими международными соглашениями. Их неограниченное развёртывание способно подорвать стратегическую стабильность.

Сегодня понятие военно-стратегического баланса обрело более широкое содержание, чем раньше: оно вышло за прежние рамки, ограничиваемые одним лишь паритетом сторон по стратегическим ядерным вооружениям. Совокупный баланс военных сил сейчас складывается из многих факторов. Всё большее значение приобретают противоракетные технологии, потенциал быстрого глобального удара с применением обычных боезарядов, возможность выведения оружия в космическое пространство, нарастание количественного и качественного дисбаланса в обычных вооружениях.

– Нельзя, видимо, сбрасывать со счетов и постоянно нарастающие возможности кибероружия...

– О кибероружии – отдельный разговор. Противоборство уже перешло и в эту сферу – наряду с традиционными: суша, вода, воздух плюс космос. Если же говорить о мировом ядерном балансе, то Россия не может ограничиться ведением переговоров с США сугубо по ядерным вооружениям. Надо учитывать возможности и их ядерных союзников – Великобритании и Франции. Сделать это будет весьма трудно…

Александр Тихонов