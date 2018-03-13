Конструктор J-20: "Теперь нас уже не остановить"



Прототип китайского истребителя нового поколения J-20. Прототип китайского истребителя нового поколения J-20.

"Военный Паритет", 10 мар. 2018 – Главный конструктор истребителей J-10 и J-20 Ян Вэй поделился своими мыслями о состоянии и путях развития китайской и мировой военной авиации, сообщает сегодня k.sina.com.cn.

По его словам, разработка истребителя J-10 позволило Китаю войти в "царство", то есть обрести самостоятельные навыки проектирования и создания самых сложных боевых самолетов. В этом году исполняется 20 лет со дня первого полета прототипа этого истребителя (1998 год), но никогда не прекращались работы по его модернизации. Самое главное, что в рамках этой программы Китай смог создать команду инновационных разработчиков и сумел преодолеть отставание в таких областях, как интегрированная авионика, система управления полетом, испытательное оборудование и инструменты.

"Прежде чем сделать что-то свое, узнай, как работают другие. И теперь мы добились "самопреодоления", то есть наши технологии являются универсальными, наш технический путь – независимый. "Вход в царство" это такой уровень развития, когда у тебя уже сформировано независимое мышление и ты уже не оглядываешься так часто по сторонам, выискивая, что делают другие. По самолету J-20 мы "смогли выбить дверь ногой", то есть достичь глубоких технологических прорывов. Теперь нас уже не остановить", говорит конструктор.

По оценке Яна, мировым лидером в военной авиации являются США, за ними идет группа стран – Китай, Россия и Европа. Разрыв с США пока еще чувствителен, но Китай твердо встал на удовлетворение "своих стратегических потребностей". "Я думаю, что следующее поколение истребителей будет очень сильно насыщено искусственным интеллектом, но полностью переход на беспилотные боевые самолеты пока невозможен. Безусловно, развитие и дальше будет идти по линии "человек-машина", их взаимодействие будет играть решающую роль", говорит конструктор.