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Будут построены очередные четыре АПЛ класса "Вирджиния"

14.03.2018 Военный паритет 429 1
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The Los Angeles-class fast-attack submarine USS Jacksonville
The Los Angeles-class fast-attack submarine USS Jacksonville.
Источник: Photo by Master-at-Arms 3rd Class Taylor Ford/U.S. Navy

"Военный Паритет", 13 мар. 2018 – Компания General Dynamics получила контракт от ВМС США на строительство следующих четырех атомных подводных лодок класса Virginia, сообщает сегодня upi.com.

Сделка, объявленная в понедельник министерством обороны, оценивается в размере более 696,2 млн долл США в соответствии с условиями изменения стоимости с фиксированной комиссией к предыдущему контракту. Соглашение между ВМС США и General Dynamics обязывает компанию предоставить материалы для строительства двух подводных лодок типа Virginia в 2019 финансовом году и следующих двух в 2020 финансовом году.

Материалы предназначены для формирования "компонентов паровых и электрических установок, турбогенератора, а также различных компонентов корпуса, механических и электрических систем для поддержки строительства АПЛ с номерами SSN 802, 803, 804 и 805, начиная с 2019 финансового года", говорится в пресс-релизе Пентагона.

АПЛ класса Virginia должны заменить субмарины типа Los Angeles.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Los Angeles
Virginia АПЛ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
191
№1
14.03.2018 01:44
Какой удачный слив информации-проект "Вирджиния", но только не для нас...
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