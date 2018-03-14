Будут построены очередные четыре АПЛ класса "Вирджиния"



The Los Angeles-class fast-attack submarine USS Jacksonville.

Источник: Photo by Master-at-Arms 3rd Class Taylor Ford/U.S. Navy The Los Angeles-class fast-attack submarine USS Jacksonville.Источник: Photo by Master-at-Arms 3rd Class Taylor Ford/U.S. Navy

"Военный Паритет", 13 мар. 2018 – Компания General Dynamics получила контракт от ВМС США на строительство следующих четырех атомных подводных лодок класса Virginia, сообщает сегодня upi.com.

Сделка, объявленная в понедельник министерством обороны, оценивается в размере более 696,2 млн долл США в соответствии с условиями изменения стоимости с фиксированной комиссией к предыдущему контракту. Соглашение между ВМС США и General Dynamics обязывает компанию предоставить материалы для строительства двух подводных лодок типа Virginia в 2019 финансовом году и следующих двух в 2020 финансовом году.

Материалы предназначены для формирования "компонентов паровых и электрических установок, турбогенератора, а также различных компонентов корпуса, механических и электрических систем для поддержки строительства АПЛ с номерами SSN 802, 803, 804 и 805, начиная с 2019 финансового года", говорится в пресс-релизе Пентагона.

АПЛ класса Virginia должны заменить субмарины типа Los Angeles.