Маск нашел способ пережить третью мировую войну



Марта Ленио, возглавлявшая команду ученых, восемь месяцев живших под куполом на склоне спящего гавайского вулкана в похожих на марсианские условиях.

Источник: AP Photo, Neil Scheibelhut/University of Hawaii at Manoa via AP Марта Ленио, возглавлявшая команду ученых, восемь месяцев живших под куполом на склоне спящего гавайского вулкана в похожих на марсианские условиях.Источник: AP Photo, Neil Scheibelhut/University of Hawaii at Manoa via AP

Земляне переживут третью мировую войну в случае наличия у человечества обитаемых лунных и марсианских станций. Об этом заявил глава американской компании SpaceX Илон Маск на ежегодном фестивале технологий и культуры South by Southwest в Остине (Техас), сообщает Phys.org.

"Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию", — сказал он.

Маск добавил, что идеальным вариантом была бы станция на Марсе. "Потому что Марс достаточно далек от Земли и вероятность того, что такая база выживет, больше, чем для базы на Луне", — пояснил бизнесмен.

По его словам, станции на Марсе и база на Луне "могут помочь вновь возродить жизнь на Земле", и важно организовать их "до возможной третьей мировой войны".

Также на South by Southwest Маск заявил, что летные испытания второй ступени многоразовой сверхтяжелой космической системы BFR (Big Falcon Rocket), предназначенной, в частности, для полетов на Марс, состоятся в первой половине 2019 года. Данный элемент, согласно планам SpaceX, будет фактически представлять собой пилотируемый корабль, устанавливаемый на первую ступень BFR.