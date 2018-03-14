В ролике с российским "Кинжалом" нашли "странные моменты"



Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» на истребителе МиГ-31.

Источник: vpk-news.ru Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» на истребителе МиГ-31.Источник: vpk-news.ru

В ролике Минобороны, демонстрирующем практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного комплекса "Кинжал", имеются "странные моменты", полагает Popular Mechanics.

Издание обратило внимание, что, например, в начале видео левая боковая часть гиперзвуковой ракеты размыта, тогда как в дальнейшем она показана в явном виде. "Нет ничего такого, что могло бы объяснить необходимость размытия видео в начале", — полагает Popular Mechanics.

Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире, сообщает в подписи к ролику Минобороны.

Впервые о существовании комплекса "Кинжал" рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, представленному в марте 2018 года. "Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета", — сказал тогда глава государства.