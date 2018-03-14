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В ролике с российским "Кинжалом" нашли "странные моменты"

14.03.2018 Lenta.ru 1778 1
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Авиационно-ракетный комплекс «Кинжал»
Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» на истребителе МиГ-31.
Источник: vpk-news.ru

В ролике Минобороны, демонстрирующем практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного комплекса "Кинжал", имеются "странные моменты", полагает Popular Mechanics.

Издание обратило внимание, что, например, в начале видео левая боковая часть гиперзвуковой ракеты размыта, тогда как в дальнейшем она показана в явном виде. "Нет ничего такого, что могло бы объяснить необходимость размытия видео в начале", — полагает Popular Mechanics.



Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире, сообщает в подписи к ролику Минобороны.

Впервые о существовании комплекса "Кинжал" рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, представленному в марте 2018 года. "Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета", — сказал тогда глава государства.
13.03.2018
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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
kladbische
48
№1
14.03.2018 11:52
полагает Popular Mechanics.

Ну и всё. Значит боятся нечего! Размыли, патамушта не настаящая! Так и доложите в Петагон!
+2
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