"Роскосмос" требует вернуть деньги за неработающие спутники



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" .

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" .Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Производителю двух наноаппаратов предложили возвратить бюджетные средства, уплаченные за их изготовление

Госкорпорация "Роскосмос" намерена вернуть 290 млн рублей, уплаченные за изготовление двух первых российских наноспутников. Космические аппараты (КА) МКА-Н, созданные фирмой "НПП Даурия", были запущены на орбиту в июле 2017 года. Они не вышли на связь и считаются потерянными. При этом головной научный институт "Роскосмоса" признал, что причина выхода спутников из строя неизвестна.

Фирма "НПП Даурия" — единственный частный производитель КА по заказу "Роскосмоса". В 2012 году она заключила контракт с госкорпорацией на изготовление двух спутников нанокласса для дистанционного зондирования Земли. Представители компании сообщили "Известиям", что получили от "Роскосмоса" предысковое заявление с требованием вернуть все 290 млн рублей, полученные по этому контракту. В случае отказа госкорпорация рассчитывает вернуть деньги через суд.

В "Роскосмосе" не смогли прокомментировать ситуацию.

В заключении госкомиссии по расследованию нештатной ситуации с МКА-Н (копия документа имеется у "Известий") отмечено, что вероятной причиной отсутствия связи со спутниками является воздействие на аппараты "внешних факторов". При этом, как указано в документе, было "зафиксировано замечание по функционированию двигателя системы обеспечения запуска" разгонного блока "Фрегат". Этот блок использовался для выведения полезной нагрузки на необходимые орбиты после отделения от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а". Судя по переданной на Землю телеметрии, в момент отделения от "Фрегата" наноспутников и российского аппарата "Маяк" в один из двигателей разгонного блока продолжало поступать топливо. Этот двигатель находился в непосредственной близости к МКА-Н. Тем не менее госкомиссия не увидела причинно-следственной связи между этой нештатной ситуацией и последовавшим отсутствием связи с наноспутниками. В заключении признается, что определить источник "внешних факторов", приведших к поломке МКА-Н, невозможно.

Гендиректор ООО "НПП Даурия" Сергей Иванов сообщил "Известиям", что если с компании будут взысканы запрошенные "Роскосмосом" средства, то ей грозит банкротство. Частный производитель считает претензии "Роскосмоса" необоснованными: совместное расследование специалистов "Даурии" и ЦНИИмаш (головной научный институт ракетно-космической отрасли) показало, что вины компании в случившемся нет.

— После запуска наноспутников мы стали искать причины потери связи с ними, — рассказал "Известиям" Сергей Иванов. — Проверили все возможные факторы, как внутренние, так и внешние. Совместно с ЦНИИмаш пришли к выводу, что причина отказа — не в аппаратах. Мы просили проверить наши выводы, провести независимое расследование, однако получили отказ.

Потерянные КА решением госкомиссии выведены из состава российской орбитальной группировки и переданы на сопровождение средствам контроля космического пространства Минобороны.

Помимо двух МКА-Н после старта 14 июля 2017 года вышли из строя еще 10 спутников различных производителей (всего одной ракетой было запущено 73 КА разных размеров). В их числе и российский КА "Маяк". Его изготовители, при содействии других пострадавших, провели собственное расследование и пришли к выводу, что причиной отказа могло стать попадание продуктов горения из жидкостного ракетного двигателя малой тяги. Именно такие двигатели установлены на разгонном блоке "Фрегат".

— Мне бы хотелось, чтобы прошло более обстоятельное изучение аварии, чем то, которое смогли провести мы, — рассказал "Известиям" руководитель проекта "Маяк" Александр Шаенко.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, в сложившейся ситуации "Роскосмосу" стоит организовать новое расследование.

— Всегда информация об инцидентах была более секретной, чем самые современные технологии, — рассказал "Известиям" Иван Моисеев. — Но покупателю услуг нужно оценивать риски, а сокрытие информации всегда трактуется не в пользу исполнителя, в данном случае "Роскосмоса".

По мнению эксперта, новое расследование повысит доверие к российской космонавтике и положительно скажется на привлечении новых контрактов в этой сфере.

Сергей Вальченко, Евгений Девятьяров, Дмитрий Струговец