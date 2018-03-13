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Украина выставит против "Абрамсов" и "Леопардов" реанимированные Т-84

14.03.2018 Российская газета 515 0
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Танк Т-84 «Оплот»
Танк Т-84 «Оплот» ВСУ во время военных учений на полигоне возле поселка Десна.
Источник: Сергей Старостенко / Коммерсантъ

Для участия в "натовском танковом биатлоне" - международных соревнованиях "Сильная Европа" - харьковский Завод им. В.А. Малышева вернул к жизни шесть танков Т-84 "Оплот".




Эти машины являлись частью партии из 10 штук, которую ВСУ планировали закупить в 2000 году. Правда, почти сразу же возникли проблемы с оплатой, да и украинские генералы не знали, что делать с танками.

Долгое время "Оплоты" находились на заводе. И, когда американцы решили приобрести четыре из них, чиновники в погонах с радостью согласились. Никого совершенно не волновало, что танки приобретались, что называется, на убой. На них должны были тестировать новые образцы противотанкового оружия, в том числе, по всей видимости, так обожаемые сейчас украинцами "Джавелины".

Оставшиеся шесть Т-84 были распределены между различными украинскими военными учебными заведениями, где они ржавели без дела, приходя в негодность. В результате в 2016 году эти танки для восстановления перегнали в Харьков. Однако процесс реанимации затянулся на длительное время, и только в марте 2018-го "Укроборонпром" отчитался о том, что техника скоро отправится на испытания.

Эти машины отличаются от поставляемых в Таиланд БМ "Оплот-Т" отсутствием панорамного прицела, у них более слабая защита бортов. Вооружение - 125-мм пушка, способная применять управляемые ракеты.

Сообщается, что дорабатывается система управления огнем. Модернизированный Т-84 сейчас весит 50 т. Двигатель в 1200 л.с. разгоняет танк до 70 км/ч.

На соревнованиях с танковыми экипажами НАТО эта машина, конечно, будет выглядеть лучше, чем устаревший Т-64БВ. Однако военные эксперты сомневаются, что реанимированные "Оплоты" смогут соревноваться на равных с новейшими версиями западных танков.

 


Алексей Брусилов
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
США
Таиланд
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-84 Оплот
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Военные учения
Танковый биатлон

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