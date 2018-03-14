Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
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Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник: © Минобороны РФ
На сайте ведомства предлагается выбрать имена для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ объявило финальное голосование по выбору названий новейшего оружия, представленного президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. На сайте ведомства можно проголосовать за одно из 50 предложений для каждого вида (боевого лазера, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата).
Среди предложений есть сказочные персонажи, исторические личности, существа из мифов и легенд, герои книг, названия профессий, предметы быта и многое другое. Есть и совсем необычные названия. Для боевого лазерного комплекса предлагаются, например, такие имена: "Вий", "Василиск", "Дракон" или "Зайчик", "Офтальмолог" и "Звездочет". Еще боевой лазер предлагается назвать "Педагогом", "Столыпиным", "Циклопом" и даже "Балетом".
Подводный аппарат пользователи предлагают назвать "Авророй", "Карасем", "Лягушонком" и "Севастополем". Другие варианты: "Шептун", "Черномор", "Посейдон", "Ихтиандр" и "Язь".
Для крылатой ракеты в списке есть такие названия: "Ватник", "Крым", "Коловрат" и "Тишина". Кроме того, считают пользователи, ракете подошли бы названия "Чебурашка", "Сталин" и "Скунс".
В голосовании лидируют названия "Зайчик" и "Луч" для боевого лазера, "Нежданчик", "Сталин" и "Песец" для ракеты, "Посейдон" и "Язь" для подводного аппарата.
При этом в военном ведомстве уже заявили о финальном этапе выборов названий для новых вооружений.
"На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений ", - сказали в министерстве.
Там уточнили, что пользователям предоставлена возможность проголосовать для каждого образца вооружения за одно из 50 наиболее популярных предложений.
Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта.
Специальный сервис для приема предложений граждан с названиями заработал на сайте ведомства 1 марта. По данным Минобороны РФ, сервис посетили более 870 тыс. пользователей, направлены более 245 тыс. предложений с названиями.
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13.03.2018
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ankh-andrej
1101
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№2
14.03.2018 13:17
Там Кадыров по КР с "Пальмирой" всю чечню голосовать заставил наверное) Вчера ещё проигрывала, а сегодня резко в отрыв пошла. Странновато это.
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Восход
13723
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№3
14.03.2018 13:35
Цитата, ankh-andrej сообщ. №2
Там Кадыров по КР с "Пальмирой"Казалось бы причем тут вообще Пальмира? Уже бы предложил "Аляска" или "Северная Докота"...
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ankh-andrej
1101
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№4
14.03.2018 13:48
Цитата, q
Казалось бы причем тут вообще Пальмира?Ну он говорил, что это в честь Александра Прохоренко, погибшего под Пальмирой. Хотя ракету я бы тоже так называть не стал. В общем налицо работа с чеченской общественностью. Или ещё какая-то работа.
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Восход
13723
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№5
14.03.2018 14:00
Цитата, ankh-andrej сообщ. №4
Ну он говорил, что это в честь Александра Прохоренко, погибшего под Пальмирой.Говорить он мог одно, а думать совершенно другое. Но прогиб, думаю, будет засчитан, так как это слово имеет и другие значения, которые безусловно известны Кадырову, но не знакомы широкой общественности.
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Воин3D
1548
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№6
14.03.2018 14:08
Цитата, Восход сообщ. №5
Говорить он мог одно, а думать совершенно другое. Но прогиб, думаю, будет засчитан, так как это слово имеет и другие значения, которые безусловно известны Кадырову, но не знакомы широкой общественности.Там же была другая возможность: Иосиф Сталин. Поэтому, Кадыров и вбросил эту тему, только чтобы вождь всех народов не фигурировал в названии.
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Восход
13723
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№7
14.03.2018 14:16
Цитата, Воин3D сообщ. №6
Там же была другая возможность: Иосиф Сталин. Поэтому, Кадыров и вбросил эту тему, только чтобы вождь всех народов не фигурировал в названии.Я благосклонно отношусь к данному историческому лидеру, но считаю, что и его имя здесь не уместно. Это ни авианосец, ни атомный крейсер, а крылатая ракета (пусть и атомная). Ну уже назвали бы в честь планеты и бога войны "Марс" или в честь грифона какого нибудь или чего-то вроде. Это как танк назвать "Красная площадь". Примерно так же и ракета "Пальмира"
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Геннадий Гущин
140
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№9
14.03.2018 16:43
Цитата, Восход сообщ. №5
Говорить он мог одно, а думать совершенно другое. Но прогиб, думаю, будет засчитан, так как это слово имеет и другие значения, которые безусловно известны Кадырову, но не знакомы широкой общественности.
Кадырв сразу сказал, что имел в виду и Северную Пальмиру, откуда родом наш президент. Так что ни какой тайны в этом не было. И уж лучше "Пальмира", чем "Нежданчик" или "Песец".
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ankh-andrej
1101
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№10
14.03.2018 17:29
Цитата, q
И уж лучше "Пальмира", чем "Нежданчик" или "Песец".Там если чего, ещё варианты есть. Или надо принимать без возражений, потому что это сказал Кадыров? Да если бы он не заявил это от себя через СМИ эта "Пальмира" была бы там же где и "Писец".
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Геннадий Гущин
140
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№11
14.03.2018 17:38
Цитата, ankh-andrej сообщ. №10
Там если чего, ещё варианты есть.Можно и другое название по-приличней взять. Видимо, так в Минобороны и поступят. Только большинство предлагает всякую ерунду и голосует за всякий бред, который заведомо не приемлем. Кадыров с Поклонской хотя бы серьёзно обосновать свои предложения удосужились, в отличии от большинства участников голосования.
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ankh-andrej
1101
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№12
14.03.2018 17:54
Цитата, q
Можно и другое название по-приличней взять. Видимо, так в Минобороны и поступят.Поглядим увидим
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komix
118
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№13
14.03.2018 19:12
названия должны быть красивы и нейтральны, есть же традиции в конце концов
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