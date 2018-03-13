Командующий РВСН рассказал о специфике макетов ракет для испытаний
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Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат".
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-половник Сергей Каракаев рассказал о специфике макетов ракет для испытаний.
Ранее сообщалось, что на космодроме Плесецк полным ходом идет подготовка очередного броскового испытания новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат". Каракаев отмечал, что для обеспечения испытаний на АО "Красмаш" изготовлен макет ракеты ракетного комплекса "Сармат", который поставлен на космодром, а также проведена работа по его подготовке, транспортировка на стартовую позицию и загрузка в шахтную пусковую установку.
"Макетом" в Ракетных войсках стратегического назначения называется предназначенная для проведения испытаний ракета, имеющая полные массово-габаритные характеристики, но без боевого оснащения", - разъяснил Каракаев, комментируя предстоящие испытания "Сармата" на Плесецке.
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13.03.2018
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