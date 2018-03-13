В танковую дивизию на Урале поступили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М
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БМП-2М "Бережок".
Источник: pro-tank.ru
ЦАМТО, 13 марта. В танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную на Урале, по Гособоронзаказу поступили шесть боевых машин пехоты БМП-2М.
Модернизированную технику, которую отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция, приняли специалисты одного из танковых полков Чебаркульского гарнизона.
Справочно:
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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13.03.2018
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