В танковую дивизию на Урале поступили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М



БМП-2М "Бережок".

Источник: pro-tank.ru БМП-2М "Бережок".Источник: pro-tank.ru

ЦАМТО, 13 марта. В танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную на Урале, по Гособоронзаказу поступили шесть боевых машин пехоты БМП-2М.

Модернизированную технику, которую отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция, приняли специалисты одного из танковых полков Чебаркульского гарнизона.

Справочно:

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.