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ВВС Индонезии подтвердили планы по закупке самолетов A-400M

14.03.2018 ЦАМТО 210 0
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Самолет A-400M
Самолет A-400M «Атлас» ВВС Малайзии.
Источник: mynewshub.cc

ЦАМТО, 13 марта. Командование ВВС Индонезии подтвердило планы по закупке новых самолетов военно-транспортной авиации A-400M компании Airbus Defense and Space.

Как сообщает Defense News, ВВС Индонезии 7 марта подтвердили, что пока планируют приобрести два самолета A-400M для обеспечения перевозки грузов в интересах властей между западными и восточным регионами страны. Предполагается, что владельцем самолетов будет государственная компания PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, а обслуживать и пилотировать их будет личный состав ВВС страны. Информация о планируемых сроках поставки и стоимости контракта не раскрывается.

Как сообщал ЦАМТО, впервые министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду объявил о планах приобретения самолетов ВТА A-400M в мае 2016 года.

В январе 2017 года появилась информация о том, что комиссия палаты представителей по обороне, разведке и иностранным делам (Komisi I) парламента Индонезии одобрила выделение на покупку 5 самолетов A-400M около 2 млрд. долл. с условием, что последние три самолета будут оснащены оборудованием на предприятии государственной компании PT Dirgantara в Бандунге.

В марте 2017 года стало известно, что Airbus Defense and Space приступила к переговорам с индонезийскими компаниями и правительством Индонезии по вопросу условий продажи самолетов.

Закупка осуществляется в связи с неудовлетворительным состоянием парка самолетов ВТА ВВС Индонезии. В настоящее время в боевом составе ВВС имеется 19 самолетов C-130B/H и L-100 "Геркулес", 6 самолетов CN-235, 7 самолетов C-212 и 9 C-295.

С 2000 года потерпели крушение пять состоявших на вооружении самолетов C-130 "Геркулес", приобретенных преимущественно из наличия ВС нескольких стран.

Предположительно, новые самолеты войдут в состав 31-й и 32-й авиационных эскадрилий ВВС страны, размещенных на авиабазах "Халим Перданакусума" в районе Джакарты и "Абдул Рахман Салех" в Маланге, соответственно.

ВВС Индонезии планируют закупить A-400M в не лучший для программы период, что потенциально может позволить вести переговоры с Airbus Defense and Space с "позиции силы" и добиться существенных скидок.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
A400M
C-130
C-212 Aviocar
C-295 CASA
CN-235
Компании
Airbus

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