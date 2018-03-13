Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов дал оценку ситуации в Сирии



Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 13 марта. Число нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии неуклонно снижается, но наиболее напряженная обстановка сложилась в Восточной Гуте, заявил на селекторном совещании начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Одной из важнейших задач, решаемых в настоящее время Вооруженными Силами Российской Федерации, является стабилизация обстановки в Сирийской Арабской Республике. В результате реализации астанинских договоренностей успешно функционируют зоны деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и на юге Сирии", – пояснил глава российского Генштаба.

"Наиболее напряженная обстановка сложилась в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования продолжают систематические обстрелы жилых кварталов столицы Сирии. В результате огня боевиков только за последний месяц погибли 15 и ранено 133 мирных жителя", – отметил Валерий Герасимов, добавив, что террористы и примкнувшие к ним формирования так называемой "умеренной" оппозиции насильно удерживают местных жителей, используя их в качестве "живого щита". Ими жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район.

Глава российского Генштаба отметил, что "только вчера при разгоне демонстраций в населенном пункте Хаммурия террористами были расстреляны четыре и ранены 10 человек, а в населенном пункте Кафр-Батна убито пять и ранено 12 мирных граждан".

"Но несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации. С начала действия резолюции Совета Безопасности ООН 2401 от 24 февраля 2018 года по созданному Российской Федерацией гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе этой ночью 76 человек", – сообщил начальник Генерального штаба и привел еще ряд фактов и цифр, свидетельствующих о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации обстановки в регионе.

Например, по договоренности с лидерами боевиков сегодня планируется вывод из района Думы еще более 1000 боевиков и мирных жителей.

Российским центром по примирению враждующих сторон организовано 11 гуманитарных акций, в ходе которых нуждающимся гражданам оказана медицинская помощь, доставлены продукты питания и предметы первой необходимости.

Принимаемые меры позволили организовать проведение двух гуманитарных конвоев ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, которыми в Восточную Гуту было доставлено 318 тонн продовольствия и медикаментов.

Валерий Герасимов также прокомментировал информацию о готовящихся провокациях в Восточной Гуте.

"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", – сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России.

По его информации, на месте "уже находятся активисты "Белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции".

"Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрисс", – пояснил Валерий Герасимов.

"По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые "доказательства" якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его российского руководства", – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России.

В качестве ответной меры Вашингтон, как сообщил Валерий Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".

"При этом в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии сейчас находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские", – подчеркнул Валерий Герасимов.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", – цитирует начальника Генерального штаба Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.